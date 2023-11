Gauffin: “La obra pública es siempre la variable de ajuste cuando no hay plata”

En la antesala a la asunción de diputados, esta tarde a las 17 hs., el futuro gobierno nacional y el recambio de la legislatura fueron foco de preguntas.

En este caso, José Gauffin, quien será presentado como Diputado provincial, fue consultado por InformateSalta sobre las medidas que tomaría Milei. “Hay que esperar un poco, está en pleno armado, buscando acuerdos políticos que le den mayor sustentabilidad al gobierno” y retomó el hecho de esperar, por los nombres del futuro gabinete.

Sobre la obra pública cero, comentó que no es un anuncio terminal. "No es que no existirá más la obra pública, sino que es la variable de ajuste cuando no hay dinero, esto en función del objetivo de Milei de lograr “déficit cero del presupuesto del año que viene” aclaró.

Sobre el recambio en la legislatura, manifestó su deseo que existan sesiones con debates que tengan profundidad y que las autoridades sean el reflejo de los bloques que integran cada cámara y no en la cantidad de miembros. “Sería bueno que la oposición sea parte de esas autoridades, en este caso de la vice presidencia segunda, sería la manera más democrática y republicana de iniciar un periodo legislativo” declaró Gauffin.