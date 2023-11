Escrachan a dos salteños que quisieron pagar con Mercado Pago Trucho

El dueño del local Lo de Antonio, ubicado en el Paseo de los Poetas, denunció las maniobras de dos hombres, quienes intentaron comprar comida estafándola con una transacción de Mercado Pago; y los escrachó por redes sociales.

"Paso a advertir a negocios y restaurantes que se siguen estafando con la App de Mercado Pago Trucho", escribió la dueña en un mensaje que fue compartido por Hola Salta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HolaSalta Noticias 👋 (@holasalta)

"Este tipo vino ayer al restaurante ´Lo de Antonio´ y realizó un pedido para llevar por un total de $10.900 y mientras se tomaba una cerveza con su amigo, cuando me va a transferir le pedí el comprobante que desde que lo vi, ya me pareció raro", contó.

"Llame para ver si llegó el dinero y nada, le dije que no le podía dar el pedido ya que el importe no se acreditaba, se molestó, que iba perder su plata y que a él, ya le descontaron, que no me iba pagar el doble. Al final me dijo que bueno, que dejaba la comida, que iba buscar al auto el efectivo para pagarme la cerveza que se tomó, el amigo lo esperó en la esquina y se fue, no me pagó nada".

"Muestro fotos de quienes son y el comprobante que me dio por las dudas para que estén atentos".