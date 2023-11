Galleguillos vestida de novia en Diputados: "Sabía que iba provocar algo pero no tanto"

La asunción de los diputados electos el viernes pasado, tuvo una particularidad, ya que cunado fue el turno de que jure Griselda Galleguillos, que representa al departamento de Rosario de Lerma apareció con un vestido de novia y con anillo, lo que llamó la atención de todos lo que estaban presentes en el recinto.

En dialogo con FM Profesional la diputada electa declaró que su iniciativa de vestirse como novia y el anillo es porque su objetivo es casarse con la gente: “Comente la situación con mi familia si iba o no vestida de novia y no lo tomaron bien porque decían que era algo descabellado y les conté mis motivos por lo que me acompañaron en esta decisión, mi hermana me cosió el vestido, estaba nerviosa porque no sabía que iban a decir mis pares”.

Después comentó que la iniciativa fue por un vecino de Rosario de Lerma: “Don Flores, es un vecino del barrio Palermo, era presidente del barrio y un hombre muy comprometido con la comunidad, en el 2013 cuando arrancaba como concejal, que lo hice con mucho esfuerzo y genuino, yo era oposición como ahora y hacerle controles, denuncias al intendente, tenía un gran costo porque a la clase política no le gusta, me sentí muy sola y desamparada”.

“Sin embargo la gente me mantuvo firme que me iba ir a ver al Concejo para darme su apoyo, ahí estaba don Flores que me llevó un anillo y me dijo que tenía un gran futuro en la política, que iba llegar a la Cámara de Diputados y que ese día me ponga este anillo y me case con toda la gente.”

Sostuvo que no se imaginaba que se iba viralizar a nivel nacional “Lo hice de manera genuina, sabía que iba provocar algo pero no el impacto que tuvo, los medios me tuvieron llamando desde las 7 de la mañana”.

Con respecto a su rol en la Cámara destacó que: “Desde ya mi rol va ser de oposición constructiva, es una gran responsabilidad. fui electa en mayo y la gente me eligió de manera genuina y natural es por esta razón que voy a seguir haciendo las cosas como corresponde. Estoy muy expectante, mañana tengo mi primera sesión”.

Por ultimo comentó los proyectos que quiere presentar: “Primero está el proyecto del presupuesto donde voy a pelear los fondos que le corresponden a mi departamento Rosario de Lerma, pero la prioridad es salud porque el hospital está bastante deteriorado y después con respecto a la Minería, con el tema de las regalías entre otras cosas”.