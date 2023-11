Diputados aprobó el proyecto para una transición “armoniosa” y transparente

En el día de ayer en la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley, que apunta a lograr una transición gubernamental correcta.

Las diputadas Cristina Fiore y Julieta Perdigón son las autoras del proyecto que determinará los pasos a seguir y la información que se debe brindar (deudas pendientes, planta de personal, obra pública que existe entre otros) al momento de la transición.

Esa información fomenta la buena fe y la transparencia y permitirá, de manera más rápida, ejercer la administración, ya sea a nivel municipal o provincial.

Además fija el proceso de transición a partir de las cero horas del día siguiente de emitida el Acta Proclamación de Autoridades Electas por el Tribunal Electoral Provincial, concluyendo con el juramento de los electos.

También se propone la creación de una Comisión de Transición del Gobierno que se iniciará actividades en primer día hábil posterior a la convocatoria a elecciones generales y se disolverá el mismo día de asunción de las autoridades electas, entregando informes de gestión.

Fiore resaltó la claridad que conllevará no solo para quienes asuman como nuevos representantes sino también para los ciudadanos salteños “saber si aquel al que votamos y se está yendo realmente cumplió con las cosas que dijo o no y que tan “fácil” o “difícil” le va a ser al que recibe el gobierno en esa situación a veces muy buena y a veces no tanto”, concluyó.