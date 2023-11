Diputados aprobó la prórroga de la emergencia hídrica en Salta por un año más

La Cámara de Diputados, tras un extenso debate, dio media sanción al proyecto de Ley que propone prorrogar la emergencia hídrica en Salta por un año más, a partir del 2 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que la crisis del agua aún continua.

A su turno, una de las autoras de la iniciativa, Gladys Paredes, legisladora por el departamento San Martín, retrató el grave problema que tiene el norte provincial con el recurso vital, el que arrastran desde hace décadas.

Además, resaltó el papel preponderante que están teniendo las temporadas de sequías que se vienen suscitando en los últimos años.

“Necesitamos la emergencia hídrica porque nuestra agua no es apta para el consumo. El agua es vital para la vida, sin agua no podemos sobrevivir y la emergencia hídrica existe. Necesitamos más obras, me gustaría un dique no pozos de agua, pero es lo que hay. Mientras tengamos agua sana, saludable y que podamos beber y que todas las familias tengan. La situación es crítica. La emergencia hídrica es totalmente aceptable que continúe un año más”, dijo.

El resto de los legisladores que se expresaron, hicieron hincapié en la necesidad de un plan de inversión, de obras y políticas públicas para poder abordar la problemática.