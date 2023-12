Alberto Fernández: "Si hubiera 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada"

A una semana de dejar la presidencia, Alberto Fernández apuntó a la encuesta que realiza el INDEC y aseguró que "si hubiera semejante cantidad de pobreza, Argentina estaría estallada".

En la entrevista con la periodista Mayra García, el mandatario manifestó que está mal medida la pobreza: “Creo que está mal medida la pobreza. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”, afirmó.

Además, el actual presidente se refirió a su relación con Cristina Kirchner: “Sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras no, que sé yo…”