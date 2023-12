Recursos Hídricos y el Ente Regulador ordenaron la micro y macro medición en urbanizaciones

La Secretaria de Recursos Hídricos y el Ente Regulador de los Servicios Públicos establecieron, a partir de una resolución, el plazo de 90 días para que concesionarios y permisionarios de agua para abastecimiento poblacional coloquen macro medidores en las fuentes de aprovisionamiento.

En el caso de los micro medidores, las urbanizaciones privadas tendrán 180 días para instalarlas en cada lote de las inmobiliarias, las cuales no se encuentran dentro del servicio prestado por Agua del Norte.

En este plazo establecido, los desarrolladores, consorcios de propietarios, administradores de barrios y usuarios deberán coordinar acciones, ya que se los considera responsables del cumplimiento de la resolución, por intervenir en las etapas de captación, tratamiento, transporte y distribución del agua.

La implementación de esta medida favorecerá a los compradores, ya que los loteadores no podrán habilitar en sus desarrollos la residencia efectiva de personas si no cuentan con una autorización de captación de agua y tampoco podrán hacerlo si no garantizan la provisión del elemento vital.

Para que la Dirección General de Inmueble pueda aprobar proyectos necesitará del permiso o aprobación de la concesión de uso de agua por parte de la Secretaria de Recursos Hídricos, también Aguas del Norte no podrá dar la prefactibilidad del servicio de agua potable si no intervino anteriormente la autoridad competente para autorizar la extracción del agua.

“El agua falta, hay que cuidarla y tiene que alcanzar para todos” así lo manifestaba el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, remarcando que el código de Aguas debe cumplirse.