Del Plá criticó a Milei: "Decía que iba a combatir a la casta y les dio trabajo en su gobierno"

En una respuesta contundente a las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, acerca de cómo actuará frente a las protestas callejeras, Claudio Del Plá, referente del movimiento obrero en Salta, en diálogo con InformateSalta, enfatizó que "se trata de una ofensiva contra los trabajadores".

En ese punto, cuestionó la lógica de Milei. “Decía que iba a combatir a la casta política y les dio trabajo, están todos gobernando con él. Y a los trabajadores le promete amordazar el derecho a la protesta cuando él mismo reconoce, que su política va a llevar más gente a la pobreza y más gente a la desocupación”.

El ex diputado provincial aseguró que “si se aplica esto de que ‘el que corta no cobra’, el primero que no va a cobrar es Milei, porque está cortando los gastos esenciales del Estado”. “No está pagando la casta política este recorte”.

En ese marco, Del Plá confirmó la convocatoria a manifestaciones para el 20 de diciembre frente a la legislatura en Salta, y expuso preocupaciones sobre la obra pública, los salarios de los empleados públicos, la política de vivienda y los planes sociales.

Por último, enfatizó su preocupación sobre la posibilidad de que los planes sociales no se conviertan en trabajos formales, calificando esta propuesta como una utopía en vista del paquete de medidas anunciado.