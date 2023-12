Diputados salteños repudiaron la agresión a Milei: “Este tipo de atentado nos preocupa muchísimo”

En la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, los legisladores trataron sobre tablas un proyecto de resolución a través del cual manifiestan su repudio a la agresión que sufrió el presidente Javier Milei mientras se trasladaba el pasado domingo a Casa Rosada, cuando un hombre le arrojó una botella de vidrio. Uno de sus custodios terminó herido.

Al respecto, Roque Cornejo, aseguró que como cuerpo expresan su total repudio a lo sucedido. “Por un energúmeno que, sin duda alguna, aparentemente no estaba sobre sus cabales, pero tenía una clara intención de producir un daño y opacar la fiesta de todos los argentinos. Conmemorando 40 años de democracia creo que nos ha costado muchísimo sostener esta democracia y que en definitiva este tipo de atentados, nos preocupa muchísimo y me parece muy solidario que, como cuerpo, todos juntos, en unanimidad repudiemos este atentado”, dijo.

Por su parte, Luis Mendaña indicó que desde su espacio están totalmente de acuerdo con la aprobación del proyecto y lamentó que viene siendo “casi una norma” la agresión a los mandatarios en la Argentina.

“No es Milei el único que recibe agresiones, la recibieron los últimos dos presidentes. A la presidenta Cristian Kirchner le gatillaron en la cabeza, casi la matan, si sale ese tiro la matan. La agresión a Alberto Fernández cuando le decían títere”, expresó

Y continuó “el peronismo repudia siempre, porque el peronismo si hay algo que defiende son las instituciones, defiende la envestidura presidencial, porque seguimos pensando y creyendo en una democracia sin odio, sin violencia y no importa si somos oposición o somos oficialismo. Hoy también repudiamos a este acto de violencia y nos adherimos a la preocupación de aquellos que siendo oposición o siendo oficialismo, ven que la violencia, el odio, el maltrato, la denostación a los que somos elegidos por el pueblo, no contribuye a nada. Quizás a alguno le haya servido para ganar las elecciones, pero no debemos permitir que aquellos que ganaron sean víctimas de lo que el peronismo y los presidenciables del peronismo sufrimos cuando éramos oficialistas y cuando teníamos el gobierno”.