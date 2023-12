Anuncios de Nación: “Son medidas angustiantes, pero hay que ver cómo se van a instrumentar”

En la tarde de ayer, Luis Caputo, ministro de Economía del país, dio a conocer las primeras medidas económicas que aplicará el gobierno nacional a cargo de Javier Milei.

Ante las decisiones tomadas y ante la incertidumbre de lo que depara para el país, especialistas en economía explicaron las decisiones y las consecuencias que podrían acarrear para la sociedad.

El Licenciado Gastón Carrazán, asesor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, explicó que las medidas se comunicaron de buena manera y explicando su por qué, realizando un diagnóstico acertado sobre un tema que aqueja a los argentinos “la inflación es una consecuencia no la causa, hay que identificar la causa para atacarla”.

Los objetivos de las medidas económicas serían lograr una estabilidad fiscal, consolidación de las arcas del Estado y sanear esos 15 o 17 puntos del producto que conforman la inflación, explicaba el especialista a CNN Salta.

“Son medidas angustiantes, pero hay que ver cómo se van a instrumentar”, esto refiere a la manera en la que se llevaran a cabo estas decisiones “la instrumentación de la modificación del tipo de cambio a $800, más los impuestos que tenés que pagar, tienen que decir cómo se va a hacer”, esta instrumentación se materializa a través de circulares, cuanto se cobrará, como se harán, las excepciones, las obligaciones, toda la letra chica que se tiene que comenzar a trabajar.

Dólar

Lo que se tiende es a un mercado único de cambios, manifestaba Carrazán, achicando la brecha del dólar formal e informal y se sinceren los precios que se transaccionan en la calle, “no sería lo recomendable, acompañarse con una instrumentación muy precisa porque pasará que la semana pasada valía $400 el oficial y $1000 el blue y si ahora vale $800 el oficial, va a valer $2000 el blue, entonces lo único que hicimos es correr el arco y no solucionamos nada” por eso el papel del Banco Central, el Ministerio de Economía, tiene que comenzar a trabajar en estrategias, si supera el 50% la brecha cambiaria la devaluación no sería exitosa.

Como afectan las medidas

Al devaluar el tipo de cambio, lo cual se podía ver en la remarcación de precios, se debe analizar cuanto se traducirá esto en los precios “hay una limitante que el precio puede ser tan alto que la gente no pueda comprar determinados bienes, ahora estamos en esta pequeña brecha, estamos en esta semana de ver cómo va a salir esta devaluación y este sinceramiento de precios, tanto en los bienes y servicios comunes, como en los servicios públicos como las tarifas”. Para poder modificar las tarifas de electricidad existe un proceso engorroso, en el caso de los combustibles las subas o cambios se podrían aplicar de manera más rápida.

Precios de referencia

La característica de procesos inflacionarios es “el desmadre de los precios relativos, no se sabe que es caro y que es barato”, en esa marcha, los empresarios lo que buscan resguardar su patrimonio ya tienen responsabilidades sociales como generar empleos y la tributación. Ante esto, la apuesta sería no validar los precios altos en las compras “se espera un pequeño parate en el consumo, es un estancamiento, la estanflación”, se produce menos y se consume menos.

Obra pública

Ante los anuncios de la paralización de licitación en obra pública, sin plazo definido, Carrazán se refirió como afectaría en el empleo y por ende al consumo, aclaró que la tasa de empleo en la provincia es del 43% de la cual 4 puntos se encuentran en la construcción tanto pública como privada “si reducís el empleo, el ingreso y no lo pueden sustituir por un empleo privado se verá reflejado en el consumo”, ya que la reducción de la obra publica llevaría a menos puestos de trabajo, menor ingreso y por ende menor consumo.

Medidas no anunciadas

Las leliqs son una estrategia que se utiliza para esterilizar la base monetaria a través de una financiación del déficit con emisión, la cual para que no repercuta en los precios y el mercado, se le ofrece a una entidad financiera o banco comercial parta que en lugar de prestar el dinero compre ese activo financiero “esa emisión era chupada por las leliqs, no deja de ser una deuda, un bono, pero para un banco comercial con la finalidad de que no meta la plata en el circuito financiero para que no genere más inflación”.

Al no haber más emisión monetaria, la solución que plantean desde Nación es que, al no renovarse a corto plazo, esa plata entra en el mercado nuevamente y no se paga como intereses, ya no se compra un bono, se presta el dinero y que circule en la economía, que el nuevo dinero sea el que estaba en bonos “es la solución menos dolorosa” explicaba el Licenciado.

Jubilados

Si bien no fue anunciado en el día de ayer, se estima que por decreto se realizará una modificación, “la gestión anterior también había un aumento con una fórmula distinta pero pasado 3 meses se recomponía el haber jubilatorio, en este caso, en el cortísimo plazo su es adecuado porque en estos 3 meses que vienen serán de una aceleración inflacionaria importante” por lo que los sectores mas vulnerables necesitan de un instrumento discrecional que vaya acorde al movimiento de precios.

Moneda provincial

La posibilidad de una emisión de una cuasimoneda, sería una medida que provincias podrían aplicar para cumplir con algunas obligaciones luego de las medidas discrecionales tomadas, pero sería generar deudas.

“No es tanto el gasto, sino como se financie el gasto” es la clave para buscar achicar el déficit sin perder el crédito.