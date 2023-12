El viajero peruano robado en Salta necesita juntar dinero para seguir adelante

Ayer conocíamos la historia de Mulequi Inka, oriundo de Perú y quien pertenece al Club de cicloviajeros de su país natal.

Aventurero, decidió emprender semanas atrás una travesía que inició en Bolivia y lo dejó en el Norte Argentino, pasó por Jujuy y ya en Salta, totalmente admirado de la belleza natural fue víctima del robo de su bicicleta, ahí todos sus planes se truncaron, porque con ella se llevaron todo, lo dejaron con lo puesto, incluso su documentación.

Si bien él inició la búsqueda del rodado y relató en un video como sucedieron las cosas, hoy sigue sin novedades del rodado de marca Caloi, brasilera, pide a la gente estar atenta a las características ya que no es una bici común de ver.

Con el correr de las horas Mulequi deambuló por Salta y encontró dos corazones solidarios que le facilitaron todo y hasta lo dejaron bañarse en su vivienda.

"Conocí a 2 hermanos mecánicos que al contarles mi historia no dudaron en ayudarme, con cargar mi teléfono, comida, un poco de dinero para la cena, hoy me llevaron a su casa para compartir el almuerzo, tomé un delicioso baño que lo necesitaba, me pasaron números de Canales de TV y ellos mismos se contactaron con ellos, Dios los puso en mi camino".

Agradecido contó que los hermanos le están prestando su CBU con alias para recibir ayuda económica, lo que puedan. "Si alguno me quiere ayudar de alguna manera, tal vez pueda conseguir otra bicicleta y seguir con mi viaje. De antemano, muchas gracias a esa comunidad que ama la bicicleta. Hoy estoy mejor anímicamente, con las esperanzas de continuar el viaje".

Por último pidió a quienes le donen dinero, envíen mensaje a sus redes.

"Muchas gracias a todos, por sus comentarios, no pude responder ningún comentario, entenderán que ando abrumado y tratando de procesar lo que me sucedió, imagínate viajar tan lejos, para que me sucediera esto, yo vine para conocer Salta, porque todo el mundo decía, SALTA ES HERMOSA, SALTA ES BELLA, SALTA TIENE MUCHAS COSAS LINDAS, SALTA TE VA A ENCANTAR, y lo CONFIRMO, SALTA ES LO QUE DICEN, desde Bolivia empecé esta travesía, con el fin de parar 1 mes en Salta - Capital, pasar la Navidad y el Año nuevo, y bueno lamentablemente me sucedió esto" posteó el viajero.

ALIAS: CAMARA.TRIBU.FAROL (Bco. Macro)