Buscan intensamente a un yacaré que fue visto en el Cabra Corral

Con el objetivo de encontrar pistas del yacaré overo o yacaré ñato (Caiman latirostris), en el dique Cabra Corral y alrededores. El Programa Biodiversidad, y una comisión integrada por miembros de la Estación de Fauna Autóctona, Policía Lacustre, CONICET y médicos veterinarios, realizaron un recorrido en el lugar.

La inspección se llevó a cabo en lancha. Partió desde las instalaciones de la Policía Lacustre en el dique, e inspeccionó en la embarcación la zona norte del mismo y descendió en diversas bahías en busca de algunos indicios que podrían indicar que el animal pudo haber estado allí.

En ese sentido, Mariana Chanampa, jefa del Programa Biodiversidad, expresó que “durante la recorrida por la franja norte del dique, que es zona vedada, donde se reportaron los avistamientos no observamos indicios de la presencia de yacarés”. Además, explicó que “en la búsqueda trataron de encontrar huellas, heces y restos de alimentos que pudo haber ingerido”.

La funcionaria pidió a quienes visiten el embalse que “pesquen en las zonas permitidas, teniendo en cuenta que el animal fue visto al norte del espejo de agua” Agregó que si alguien ve un yacaré, debe comunicarse inmediatamente al 911 o al 106, y recordó que más allá de no ser un animal peligroso es necesario tomar todas las precauciones necesarias.

Francisco Barrios doctor en Recursos Naturales del CONICET brindó una capacitación a personal policial, pescadores, representantes del municipio y público en general de Coronel Moldes.

Durante su exposición, el especialista en reptiles informó que el yacaré overo (ejemplar avistado en el dique) suele pesar entre 50 y 90 kilogramos, medir entre 1,5 y 3,5 metros, y que los que hay en el país miden un máximo de 2.

Explicó que habitan en ríos, lagunas, esteros, pantanos, bañados, etcétera. Dijo que son nocturnos, solitarios, territoriales, y que son animales carnívoros, oportunistas y carroñeros ocasionales.

Entre los datos más importantes proporcionados a los asistentes a la charla, el científico manifestó que en Salta su distribución geográfica se encuentra en las ecorregiones Selva de las Yungas y Chaco Seco, por lo tanto “si es autóctono de la región. El hecho de que no lo hayamos visto anteriormente, no significa que no existía en la zona”, aclaró Francisco Barrios.