¡A ayudar! Necesita con urgencia $6 millones para operarse y no perder la vista

Marina, una vecina de nuestra ciudad, se encuentra atravesando un difícil momento de salud que pone en riesgo su visión. A raíz de una complicación tras una cirugía de cataratas, necesita con urgencia una operación vitreoretinal cuyo costo asciende a los $6.000.000.

“Desde julio del año pasado estoy pasando por esto. La lente que me colocaron se desplazó y no puedo ver bien. Los médicos me dijeron que no me podían volver a operar en el hospital público y tuve que recurrir a un privado”, cuenta Marina con angustia.

La situación es crítica, ya que existe el riesgo de que la retina se desprenda y Marina pierda la visión por completo. “Estoy muy preocupada, no tengo obra social y necesito hacerme esta cirugía en una clínica privada”, asegura.

Ante esta difícil situación, Marina hace un llamado a la comunidad salteña para que la ayuden a reunir el dinero necesario para la operación. “Les pido que me ayuden, que difundan mi caso en las redes sociales. Cualquier aporte, por pequeño que sea, me será de gran ayuda”, expresa con esperanza.

Antes de esta enfermedad, Marina trabajaba como vendedora ambulante y gracias a su esfuerzo mantenía a su familia. Hoy, la pérdida de visión la ha dejado sin trabajo y con una gran incertidumbre sobre su futuro.

¿Cómo ayudar? Si deseas colaborar con Marina y ayudarla a recuperar la vista, puedes realizar un depósito en la siguiente Alias CBU: MARYSOLY.AMEN o al teléfono 387-6853976.

"Me dieron 30 días para poder operarme, esto es urgente, corro riesgo"