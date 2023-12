Campo Quijano: Mientras María lucha por su vida, los que la atropellaron siguen libres

El pasado tres de diciembre, a la madrugada en la puerta del barrio El Portal en Campo Quijano unos chicos atropellaron a una mujer luego de un tumulto a la fuera del boliche. En diálogo con Somos Salta, la prima de la víctima, Alejandra González contó cómo es la situación de María luego del siniestro vial.

La prima aclaró que “María está peleado por su vida, su salud es muy crítica”, además contó que ella tiene 36 años y tiene 4 hijos, la menor de apenas 2 años y la mayor de 19 años.

Contó que todo empezó con un altercado con unos chicos afuera del boliche,el chico no dudo pasarle por arriba con el vehículo, dos veces. ”Fue cuando ella estaba entrando en El Portal en Campo Quijano y los chicos deciden atropellarla dos veces, tiene aplastamiento en partes del cuerpo”.

Cerró diciendo que: “No conocía a los chicos que la atropellaron, no tenía vínculo, además los chicos no son de Quijano, no están detenidos los que la atropellaron”.