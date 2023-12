Punto por punto, cómo es el nuevo protocolo de piquetes y cortes que aplicarán las fuerzas federales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó este jueves cómo será el nuevo protocolo de piquetes y cortes que aplicarán las fuerzas federales: Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto al Servicio Penitenciario Federal.

El Gobierno busca trasladar la protesta a las veredas, eliminar la quema de gomas, que no haya niños en las marchas y que el costo de los operativos -en caso de que se requieran- no lo pague el Estado, sino los manifestantes. “El anuncio ya está hecho. Las calles no se toman. Si se toma la calle habrá consecuencias”, avisó la funcionaria.

Así, punto por punto, las medidas que anunció este jueves el Gobierno son:

* Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales de acuerdo a los códigos vigentes: si hay un delito en flagrancia, podrán intervenir de manera inmediata. “Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas, no queremos cortes de calles y de rutas”, dijo Bullrich.

* La PFA, PSA, Gendarmería, Prefectura y SPF actuarán en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales lo hagan en su zona de competencia. “Veremos qué hacemos con una fuerza que no quiere actuar: habrá consecuencias”, anunció la ministra de Seguridad. También detalló que no se permitirá en las protestas que se hagan en estaciones de trenes ni “palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.

* “No vamos a cortar la peregrinación a Luján. Habrá excepciones que tienen que ver con eventos religiosos o deportivos, como maratones, pero esas son cuestiones de los distritos, que nada tiene que ver con lo federal”, explicó la ministra. Pero sí deberán pedir permiso a la autoridad competente.

* La funcionaria anunció que los agentes, prefectos o gendarmes “emplearán la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”.

* También serán identificados los autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes y sus datos se enviarán a la autoridad competente. Lo mismo con los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o no tengan la documentación. Y se creará un registro de las organizaciones.

“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, lanzó Bullrich durante el anuncio que complementa lo establecido por el protocolo de seguridad que se comunicó durante la mañana, que busca dar un marco para organizar el cuidado de la vía pública.

“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, inició la titular de la cartera de Seguridad. Y agregó: “El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente: ‘el que las hace, las paga’”.

“Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas de trabajo, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”, señaló.

* “Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede es la quema de cubiertas, que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, subrayó la funcionaria.

* Sin bebés, niños ni adolescentes. “Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones porque habrá consecuencias. El primer responsable del niño es el papá o la mamá que lo lleva. No se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos y embarazadas, pero no queremos que usen a los niños como escudos”, sostuvo.

* Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad serán a cuenta de las organizaciones o los individuos responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad”, expresó.

* En caso de los extranjeros con residencia provisoria, intervendrá la Dirección Nacional de Migraciones.