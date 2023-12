Se enteró que su hijo acosó a una mujer y lo entregó a la Policía, pero lo liberaron a la hora

Momentos angustiantes vivió una joven durante el fin de semana cerca de la zona al Aeropuerto de Salta. La mujer fue acosada por un degenerado durante su actividad deportiva, el mismo la persiguió en varias ocasiones mientras se masturbaba desde una motocicleta.

"La verdad, no la estoy pasando bien. No puedo dejar de llorar. En las últimas horas he visto y recibido mensajes en las redes que dicen que yo fui la que lo provocó y que por eso me sucedió esto. Ahora me entero de que solo quedó detenido una hora en la comisaría y fue liberado", dijo entre lágrimas la joven a Con Criterio Salta.

Según la víctima, fue el padre del acosador quien lo llevó a la comisaría de barrio Docente, donde el joven quedó detenido, pero solo por una hora debido a la falta de antecedentes: "No lo puedo creer realmente".

La joven también recordó el momento de angustia que vivió al no poder denunciar a su atacante: "Fui a la comisaría de barrio Docente, y me dijeron que no había policías y que fuera a la Santa Ana. Me dirigí a la comisaría de Santa Ana, y también lo mismo, me dijeron que volviera más tarde por falta de efectivos", aseguró.