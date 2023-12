"Si pasa, pasa...": cuidado con los precios en los supermercados

"Quería compartir con ustedes lo que me ocurrió en el Híper Libertad, Tucumán , para que no le suceda a nadie más", señaló un lector a la pagina CONTEXTO,.

"Una picardía por llamarle así, y no estafa... Saliendo del súper me di cuenta que por el primer ítem que compre... LECHE EN POLVO... Me cobraron $ 2109...cuando en realidad el precio de góndola es de $ 1760... Si pasaba, pasaba... a cuántos podrían haber estafado de igual forma, porque uno confía que los precios de góndola serán iguales en las cajas. Cuidado, que no sigan estafando al pueblo...", añadió.

El lector señaló que hizo el reclamo, "porque me di cuenta antes de retirarme del súper, y me devolvieron el dinero".