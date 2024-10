La UNSa a favor de las auditorías: “Es doloroso escuchar que las universidades no se auditan”

Con el visto bueno al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario, las auditorias en las universidades son foco de atención del gobierno nacional, afirmando que los mismos establecimientos de altos estudios no quieren este control, algo que se niega rotundamente desde la UNSa.

Marcelo Hegab, director de la Unidad de Auditorías Internas de la UNSa, hizo hincapié en: "desmentir la falacia que las universidades nacionales no se auditan", afirmando que negarlas es desconocer el marco legal y normativo que existe al igual que el sistema de control externo por parte de la Auditoria General de la Nación.

Todas las universidades cuentan con unidades de auditorias internas que ejercen precisamente el control interno de todas las dependencias, emiten informes correspondientes y en caso de advertir una irregularidad, como atrasos de rendiciones, se solicita el correspondiente deslinde de responsabilidades.

Recordamos que la universidad de Salta destina el 90% de su presupuesto a sueldos, quedando el 10% para gastos administrativos del cual se destina mayormente a pagos de servicios o becas exiguas.

“Así que hablar que se dilapida el dinero, aclaremos que prácticamente no hay dinero para dilapidar”.

“Si hay alguien a quien le interesa el control, es la universidad nacional” dijo Hegab en Que Pasa Salta, haciendo énfasis en que respetan y cumplen con lo dispuesto por la Constitución como en la ley que dicta el Congreso y que el mismo gobierno nacional puede acceder a los informes. Por lo cual establecer una resolución que facilite la transparencia transformándola en pública, ya que es interna, sería una de las estrategias a tomar.

“Resulta doloroso escuchar decir que las universidades no se auditan”.

Desde el área aseguró que seguirán trabajando como lo vienen haciendo, llevando adelante las tareas técnicas y profesionales de la auditoria, desde el control de las dependencias hasta la emisión de informes: “No podemos dejarnos frenar por un miedo que no debemos tener porque no hay motivo” finalizó.