"Un pasajero está sobrepasado de droga y rompiendo toda la habitación": El llamado del hotel al 911 antes de la caída mortal de Liam Payne desde un balcón

"Estoy llamando desde el hotel Casa Sur de Palermo, tenemos a un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que venga alguien". Esas fueron las palabras del encargado del hotel a una operadora del 911 para alertar sobre el incidente que estaba ocurriendo en el tercer piso de la edificación de Costa Rica al 6000. Minutos más tarde, el SAME comprobó la muerte de Liam Payne, tras la caída de un balcón hacia un patio interior del edificio.

Siete minutos después del llamado al 911, arribaron al lugar personal de Bomberos, Policía de la Ciudad y SAME, y verificaron que desde ese tercer piso había caído al vacío Liam Payne, ex cantante de One Direction que estaba en el país desde las últimas horas de septiembre.

Los médicos confirmaron que tras la caída desde catorce metros de altura hacia un patio interno sufrió heridas que resultaron letales.

“Lamentablemente, presentaba lesiones gravísimas, incompatibles con la vida, producto de su caída. O sea, tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación ni nada”, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en TN.

El cuerpo fue retirado del patio interno del hotel donde cayó en horas de la noche y trasladado a la morgue judicial, donde será examinado y se comprobará si estaba bajo efectos de estupefacientes.

Además, los agentes de la División Homicidios y Científica retiraron elementos del lugar que serán analizados en el laboratorio.

Dentro de la habitación, se encontraron dosis de droga y destrozos a un televisor y al mobiliario.

Interviene en el caso, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº16 a cargo de Andrés Madrea y ante la Secretaría de María Florencia Lavaggi.

En su último posteo en redes sociales, Liam Payne, en sus historias de Snapchat, se mostró junto a su pareja, Kate Cassidy, una influencer estadounidense.

Allí se los ve lookeados para disfrutar del sol, o la piscina del hotel. Ella viste una bikini negra y anteojos negros. Y él aparece con su torso desnudo, gorra y un pantalón corto de boxeador.

Hace dos semanas, Liam Payne había hecho delirar a sus fans en un recital en Buenos Aires

Apenas dos semanas atrás había hecho delirar a las fans con su sorpresiva aparición en el Movistar Arena para ver el recital de Niall Horan, otro ex integrante de la banda One Direction.

Antes de que comenzara el show, Payne bailó en la platea al ritmo de "Macarena" y temas de Queen.

Rápidamente fue reconocido por el público, en su mayoría femenino y menor de 30 años. Muchas seguidoras se acercaron y le mostraron su afecto con gritos como "te amo", y él les respondió: posó para las selfies, mantuvo un breve diálogo con ellas y le dio la mano a una afortunada.

El momento quedó retratado en numerosos videos subidos a las redes sociales.

Ya en pleno recital, Payne también se levantó de su asiento y se puso a bailar de manera entusiasta cuando su ex compañero interpretó “Stockholm Syndrome” y otros clásicos de One Direction. /Clarín