Jonatan Viale contó la verdad de lo que pasó con Eduardo Feinmann: “Es…”

Jonatan Viale le tiró un nuevo palito a Eduardo Feinmann a semanas de su debut en TN tras su abrupta salida de LN+. Luego de que los periodistas dejaran de hacer su reconocido pase por distintas internas entre ellos, el hijo de Mauro Viale quedó desvinculado del canal. Sin embargo, cuando parecía que el tema ya estaba cerrado, el futuro conductor del Grupo Clarín volvió a hablar sobre el tema.

En una entrevista que brindó al portal de TN, Jonatan adelantó varios detalles del ciclo que conducirá próximamente. "Ahora ya lo puedo contar: voy a estar de lunes a viernes, de 21 a 22. Siempre fue mi sueño trabajar acá, en TN, así que estamos armando el equipo. Por lo que sé, va a ser un equipo de lujo", empezó por decir. Asimismo, contó con quién hará el nuevo pase y le tiró una fuerte indirecta a su excompañero.

"El pase lo vamos a hacer con Diego Sehinkman, que es amigo, lo admiro y es uno de los mejores periodistas del país", empezó picante. Luego sumó: "También va a estar Ariel Tarico, que yo ya trabajo con él en Radio Rivadavia, así que, primero, nos vamos a matar de la risa; segundo, creo que se puede hacer un poquito de show político, con buen humor, con buena leche, y con buena fe". De esta forma hizo un contraste entre el nuevo clima de trabajo con el que tenía anteriormente.

Finalmente, adelantó un poco sobre cómo será la dinámica de su programa que aún no se sabe cuándo va a empezar. "Va a ser un programa político, de actualidad, con tal vez algún comentario editorial, la figura del día, invitados, columnistas. Va a ser un modelo periodístico interesante para un año que va a ser fuerte, porque es el primer año de la presidencia de Milei", sentenció.

Qué se dice de Jonatan Viale en los pasillos de La Nación

La abrupta salida de Jonatan Viale se LN+ aún genera mucha controversia, ya que todavía se están tratando de atar cabos de las internas que desembocaron en la situación. Sin embargo, mientras que el canal político ya encontró el reemplazo para el hijo de Mauro Viale, salió a la luz cuál es la versión que circula por los pasillos del canal sobre la sorpresiva desvinculación.

Interceptado por el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de El Trece, el periodista brindó detalles de esta desvinculación y quiso calmar un poco las aguas. "Este lugar es mi casa, así que tengo una sensación agridulce. Es algo que venimos hablando hace un tiempo, hay que ser prolijo, no se cuentan las cosas hasta que Rial lo publica", empezó por decir. Asimismo, se refirió a Feinmann, con quien tuvo varios encontronazos que, según varias fuentes, desembocaron en la salida: "Con Eduardo tengo admiración y respeto, lo mismo que digo siempre. Una lástima las discusiones y las boludeces… pero con los meses pasará. Me voy muy feliz con lo que logramos, no sólo por el rating, va a ser difícil superarlo". Pero no pudo esquivar a que contaran qué dicen sus excompañeros.

En este marco, luego de las declaraciones del periodista, la panelista Paula Varela contó las internas que hay en el canal tras la salida. "Lo que me dicen de adentro del canal es que cuando empezaron los roces con Feinmann, se comienza a hablar de la salida de Jonatan. De la incomodidad de él”, reveló. Al parecer, hubo una cuestión de "egos" que el canal tuvo que resolver y desembocó en la polémica que ahora se conoce.

Por último, la panelista sentenció con la frase que estaría recorriendo los pasillos del canal: "Lo que me dicen es ‘cuando algunos la fama les viene de grande y a otros de chico jode’. Como de alguna manera, los celos de Feinmann y demás, Jonatan no es un pibe que conteste, todo esto fue erosionando la salida".