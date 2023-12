El hombre atropellado en Av. Paraguay espera volver a caminar con prótesis

Edgardo Oviedo, fue atropellado junto a su mujer por un conductor ebrio en la Avenida Paraguay mientras intentaba cruzar con su carro sandwichero, y hoy en día pone todo su esfuerzo en la rehabilitación para poder volver a caminar con prótesis, luego de haber perdido sus dos piernas en el accidente.

El hombre dijo a El Tribuno que está a “full” haciendo ejercicio, comiendo sano y cuidándose para estar fuerte para el mañana y cuando obtenga su prótesis. “Es algo inexplicable tan rápido mi recuperación, como llegué yo allá, tenía las horas contadas prácticamente y volví. Estoy haciendo rehabilitación para el día de mañana tratar de volver a caminar”, dijo.

En este sentido, aseguró que actualmente tiene problemas con la silla de ruedas con la que cuenta. “Ahora sobre todo me anda haciendo falta cambiar la silla de ruedas porque con esta no me puedo manejar en los adoquines, porque tiene rueda maciza, no tiene la parte desmontable para poder subirme al auto, me tienen que estar alzando. Lo importante ahora sería conseguirme una buena silla de ruedas, para poder bajarme y poder tener una vida más normal, hasta que pueda volver a caminar con las prótesis”, expresó.

Asimismo, contó que continúa viviendo en la misma casa con sus padres y sus hijas, y que la vivienda no está preparada para una persona con discapacidad, por lo que pide la ayuda de las autoridades para conseguir una que se adapte a sus nuevas necesidades.

Las personas que quieran colaborar con él, en este difícil momento en el que aún no puede volver a trabajar, puedan realizar una transferencia al Alias edgardo2782 (a nombre de Edgardo Roberto Oviedo).