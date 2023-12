Edgardo perdió sus piernas y llora por sus hijas, el relato del hombre atropellado en Av. Paraguay

Edgardo Oviedo y Erika, su mujer, vivieron un momento de terror en la madrugada del 5 de noviembre, cuando un automovilista alcoholizado los atropelló mientras intentaban cruzar con su carro sandwichero por Avenida Paraguay. El hombre fue dado de alta, luego de la amputación de ambas piernas y habló con los medios en Ciudad Judicial.

“Todos los días es un infierno, mi señora sigue postrada en una cama, no sé si va a caminar. Yo tengo una hija de 6 años y está las 24 horas conmigo, todo el día jugando, íbamos juntos a la escuela. Este tipo vino y nos arruinó la vida. Encima yo estaba laburando, no estaba haciendo nada malo. Es un calvario, es un infierno que no se pasa nunca”, dijo.

Sobre lo ocurrido esa noche, aseguró que recuerda que luego de trabajar en las puertas de un boliche estaban por guardar el carro, el semáforo estaba en verde, pararon a esperar que cambiara la luz, cuando se puso rojo cruzaron y ya no se acuerda nada más.

“Ojalá que no quede libre, mirá como me dejó, sin dos gambas, que hago yo sin dos piernas, como la alzo a mi hija, como la hago jugar, como la llevo a la escuela. No puedo hacer nada, no puedo trabajar”, expresó.

Sobre su mujer, aseguró que está en su casa, pero postrada en una cama, con tutores y aún no saben si volverá a caminar.