Paso de dirigencia en Boca: Riquelme es oficialmente presidente y Ameal vice

Juan Román Riquelme asumió como el nuevo presidente de Boca, con Jorge Ameal como su vicepresidente, después de que este último le cediera la posta de la gestión que tuvo al exfutbolista del club como el vice segundo y encargado del fútbol profesional.

No obstante, Riquelme no estuvo en el traspaso de mandato y se filtró un video en donde está celebrando con los hinchas. "Fue sólo la firma de un acta, cuando Ameal asumió fue igual. Y ahora más, porque es la continuidad de la misma dirigencia, aunque con cambios", reveló a Noticias Argentinas una fuente que presenció la reunión.

Desde hace algunas semanas que se vienen debatiendo las primeras dos acciones de Riquelme como presidente: la ampliación de La Bombonera, para lo que deberá reunirse con los socios y diagramar el presupuesto y el modelo deseado, y la llegada del entrenador Diego Martínez, procedente desde Huracán., quien firmará en los próximos días.

El club de Parque Patricios no quedó contento con la abrupta salida del entrenador para tener su oportunidad en Boca y exigió un resarcimiento económico. Ese dinero aún no llegó para destrabar la salida por lo que Huracán intimó a Martínez y no podrá ser presentado en esta semana.

El 17 de diciembre, Riquelme se convirtió en el presidente más votado en la historia del fútbol argentino en las elecciones con mayor convocatoria a nivel histórico en club del país y que lo tuvieron como vencedor con el 64 por ciento de los votos ante Andrés Ibarra.

A su vez, el exfutbolista de Boca será el quinto exjugador que presidirá el club. El último había sido José Alfredo López en 1947 y demás exmandatarios que también vistieron la camiseta fueron Esteban Miguel Luís Baglietto, Luis Cerezo y Santiago Sana durante los primeros años de la institución.

