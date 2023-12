En Nochebuena, le vaciaron la obra en construcción, reporta pérdidas por más de 10 millones

Otro hecho delictivo se dio en el marco de Nochebuena y tiene que ver con el "vaciamiento" a una obra en plena construcción ubicada en calle Independencia esquina Rondeau.

El ingeniero a cargo, se mostró indignado por lo que le toca vivir hoy con empleados a cargo y sin herramientas " La madrugada del 25 ingresaron delincuentes. La primera idea es que lograron entrar por la medianera de atrás. Forzaron las habitaciones donde teníamos guardadas las herramientas de gran valor. El robo aproximado es de 10 millones de pesos".

El hombre detalló lo robado, martillo rompe pavimento, roto percutores, amoladoras, soldadoras, en menor medida cables, alargadores, sanitarios (inodoros, bidet). Además herramientas topográficas, niveles ópticos, trípode para estación total. Todo valuado en 10.000.000 de pesos aproximadamente.

"Lo que más afecta sobre todo es el martillo de pavimento, marca Maquita, sobre todo por la gente que tengo a cargo porque esas herramientas son fundamentales para el desarrollo de nuestra tarea, es la mayor desgracia, es lo que más me apena porque hoy la situación económica que vivimos la verdad esta difícil todo".

Pidió a la comunidad estar alerta ante la venta de herramientas que no son para cualquier actividad. "No la van a poder vender fácilmente. Apelo a la buena voluntad de los colegas, ingenieros, arquitectos, empresas constructoras, porque son herramientas específicas, no la van a ir a vender en cualquier lado".