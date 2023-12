Cartas, regalos y un día de Reyes inolvidable, la campaña para los niños del Comedor Mil Caritas

Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos, llegarán al Comedor Mil Caritas, ubicado en el Barrio Solidaridad, de la mano de Sofía Causarano, una joven que desinteresadamente inició una campaña que busca robar sonrisas a los niños que allí asisten.

En diálogo con InformateSalta, contó que en principio recibió las cartitas de 44 niños, pero con el correr de los días se van sumando más. Ella llegó al comedor gracias a uno de sus padrinos y con la intención de regalarles una linda tarde de Reyes.

“La mayoría de los niños pidieron útiles, pelotas, zapatillas, bicicletas, ropa para ir a la escuela, todo en buen estado. Y mi idea de esto fue poder entregarles a los nenes algo que esté nuevo, porque siempre si bien reciben muchas donaciones, pero bueno, mi idea es entregarle algo que ellos lo puedan disfrutar y que sea lo que ellos pidieron en las cartitas”, dijo.

En este sentido, explicó que muchos de los niños caminan durante un largo trecho bajo el sol desde asentamientos para recibir un plato de comida, por lo que entre lo que piden, también se encuentran gorras y bicicletas.

“Es una emoción porque ellos lo mínimo que reciben, lo reciben con todo el amor del mundo y es re lindo poder darle una alegría a la gente que necesite y más a los niños. Son divinos, re educados, yo el primer día que vine ya me ofrecieron un plato de comida, ya me ofrecían para ir a jugar, son super divertidos, empáticos. La verdad que los nenes si lo necesitan, porque están en situación de calle, que sufrieron violencia familiar, muchos no están ni con el padre, ni con la madre. Para mí es super emocionante, me da muchísima alegría y agradezco poder estar en este lugar ayudando”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofía Causarano (@sofiacausarano6)

Además, reciben también dinero con el objetivo de comprar banquetas, tablones y vajillas que queden de manera permanente en el comedor. “El evento va a ser el 6 de enero, la idea es hacerles sándwiches, gaseosa, alquilar un pelotero, juegos, la idea es hacerles un evento lindo para que tengan para divertirse”, manifestó.

Los que quieran colaborar, pueden hacerlo contactando a Sofí en su Instagram Sofía Causarano, comunicándose al 3876308648 o con una transferencia: CVU: 0000003100068169362188, Alias: Comedormilcaritas, CUIT/CUIL: 27409664097 (Mercado Pago).