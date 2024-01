Justicia por el cantante de Wanabara y su cuñado, denuncian que "plantaron testigos"

El 16 de abril de 2022, la movida tropical norteña sufrió la pérdida de uno de sus referentes. El joven cantante de Wanabara, Lucas Heredia, tuvo un accidente junto a su cuñado Maxi Villarroel Barrera de 28 años, y ambos fallecieron.

El accidente ocurrió en Villa Palacios, a la altura del hotel alojamiento Mimos. Maxi se disponía a llevar a Lucas en su moto a la presentación en un boliche cuando fueron embestidos por el conductor de la camioneta que ingresaba al motel.

A un año y 8 meses del siniestro, su familia sigue pidiendo justicia. Con fotos y videos compartidos en redes sociales, piden que los culpables, ambos identificados con nombre y apellido según lo publicado por la mamá de Maximiliano, queden detenidos.

“Maxi Barrera mi bombón te extraño... Tu asesino el Sr. Pedro Gustavo Díaz sub. Of. Mayor y su acompañante Mariela Argentina Flores sub. Of. Ppal. No son buenas personas... Porque si fueran buenas personas se hubieran comunicado pidiendo disculpas... Pero solo se dedicaron a plantar testigos falsos y buscar como zafar de semejante siniestro! A pagar jueces y abogados que se convierten en cómplices”.

Continuó en su descargo: “Yo tu mamita te prometo que si queda impugne... La justicia divina le caerá con todo el peso de la ley. Ojo!! La que avisa no traiciona. Ellos querían ingresar al motel y vos llevabas a Lucas a su trabajo; ellos se cruzaron de carril y vos ibas por tu mano. Ahora parece todo olvidarse... Pero, Dios es grande... Él no nos abandonará”.

Advirtió por último: “Yo puedo ir a la cárcel por orgullo y por dar nombres pero ellos no la pasarán nada bien... Porque su conciencia no lo dejará vivir en paz. Te Amo y ya nos juntaremos”, publicó Con Criterio Salta.