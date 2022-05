Justicia para Lucas Heredia: "Que esto no quede en la nada"

Tal como se había anticipado, durante el mediodía de este viernes familiares, amigos y conocidos de Lucas Heredia, cantante del grupo Wanabara, y su cuñado Maxi Villaroel, marcharon pidiendo justicia y que la causa por su muerte no se pierda en el tiempo, además de reclamar una condena ejemplar a los presuntos responsable.

InformateSalta llegó hasta plaza 9 de Julio de donde partió esta marcha por los alrededores del cuadrante céntrico, pudiendo dialogar con la viuda de Lucas, Noelia Villaroel, quien recalcó los motivos que los llevaron a movilizarse.

“Se convocó a esta marcha para pedir justicia, si hay algo que hacerse, que se haga y bien, como corresponde, pedimos que esto no quede en la nada, si hay algún culpable que pague y que haya un fallo ejemplar”, solicitó Villaroel.

La viuda de Lucas dijo que confía en la Fiscalía pero hay un miedo latente entre los familiares: “El miedo nuestro es que no se juzgue como se deba en caso de ser culpables” los señalados como presuntos responsables del accidente que tuvo lugar en Villa Palacios donde Lucas y Maxi perdieron la vida.

“Esto nos duele muchísimo, hay dos muertes, dos vidas que se perdieron, dos familias, hijos, muchas cosas…”

Por último, Villaroel dijo que si bien confían tanto en los peritos como en la fiscalía, no dudó en señalar que marcharán nuevamente de ver que la causa no avanza o se pueda perder en el tiempo. “Cuando se vea alguna irresponsabilidad, saldremos de nuevo a las calles, es la única forma que nos escuchen y que no quede en la nada”, concluyó.