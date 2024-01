No pudieron robarle la casa y se la quemaron, la dejaron con lo puesto

Mariel Fernández, una joven mujer oriunda de Formosa y que estudia Enfermería en Embarcación, se mostró conmovida por lo que le tocó vivir días atrás, cuando volvió de pasar las fiestas con sus familiares y encontró su humilde vivienda reducida a cenizas.

Según pudo conocerse, el incendio habría sido intencional y relacionado con un asalto o un intento de robo. La víctima contó la dramática situación: "Tenía todo ahí, ahora no tengo nada. Ahora no estoy pensando en nada. La tenía hace 5 meses a la casa, el papá de mi hijito me estaba ayudando a pagarla. No pasaron ni diez minutos y se quemó todo".

Desde el Centro Vecinal de B° Primavera, Embarcación, Raúl Palacios, pidió colaboración para esta joven mujer y su familia, reportó Multivisión.