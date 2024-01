Denuncian que Incluir Salud abandonó a sus pacientes: "Tengo medicación hasta el jueves"

Las historias de Tommy y Rodrigo, dos niños salteños, pacientes de Incluir Salud, son las que hoy exponemos pero sin lugar a dudas deben haber muchos paciente que están en la misma situación que ellos, el abandono del programa que depende de Nación y que más allá de la burocracia de siempre, hoy solo les da un "No" por respuesta a sus pedidos desde el mes de diciembre.

Cecilia, mamá de Rodrigo, un pequeño de tan solo 7 años, que la viene luchando desde que nació con distintas patologías como ECNE, comúnmente conocido como parálisis cerebral infantil, microcefalia e intestino corto, esto último relacionado al hecho que cuando tenía 19 días le sacaron casi todo el intestino grueso y 40 centímetros de intestino delgado. Además padece displasia del pulmón derecho, rinitis crónica, es no vidente y se alimenta por un botón gástrico.

"Mi hijo solo toma leche y la última vez que me dieron leche en Incluir Salud fue en noviembre. Obviamente necesita una leche especial porque es con lo único que se alimenta. También estamos con el pedido de un botón gástrico que era el recambio que ya se tendría que haber hecho el año pasado y está autorizado desde septiembre", agregó Cecilia Fernández por El Tribuno.

Nahir Jurado, mamá de Tommy, a quien conocemos por la gran movida solidaria que se hizo para conseguirle una silla especial, recordó que su hijo de tan solo 7 años padece parálisis cerebral, síndrome de West, diabetes insípida y trastorno deglutorio. Al igual que Rodrigo, se alimenta de un botón gástrico. Además sufre convulsiones y explicó:

"Mi hijo toma 28 pastillas por día. La última vez que me dieron la medicación fue en noviembre. Diciembre no me dieron nada. Hoy fui y tengo todas las negativas: no hay. Yo tengo medicación hasta el jueves. El jueves mi hijo va a tener que ser internado en el hospital para que le den la medicación. Es la única forma que el hospital te la dé, la cuestión es la exposición porque corre riesgo de que se contagie de una neumonía, de salmonella. Son niños inmunodeprimidos y hay que tener muchos cuidados",

La mamá de Tommy sostuvo "Sentimos que ellos están matando lentamente a nuestros hijos. Eso sentimos. Que hay un abandono de personas increíble".

Ambas mamás, que se apoyan en esta lucha, aseguran haber tocado muchas puertas, pero nadie les sabe dar una respuesta concreta, más si tenemos en cuenta que la ex coordinadora del Programa en Salta, Emilce Maury, ya no está a cargo.

La situación se torna aún más crítica con la interrupción del transporte, la reducción de servicios de enfermería domiciliaria y denuncias preocupantes, como intentos de retirar el suministro de oxígeno a niños que dependen de asistencia respiratoria. Además no hay medicación, insumos, descartables, pañales y productos de alimentación.