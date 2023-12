Sin insumos ni respuestas, la atención a pacientes de diálisis tiene los días contados

Los pacientes que precisan dializarse en Salta están viviendo momentos críticos. Es que luego de meses y semanas alertando por los problemas de stock para proceder con los tratamientos, la falta de respuestas ha llevado a que sus atenciones tengan los días contados, con la posibilidad que ya no puedan hacerse desde el inicio del próximo año.

Esto los llevó a movilizarse durante la mañana de este jueves en plaza 9 de Julio, donde se hicieron presentes los pacientes afiliados a Incluir Salud (Ex PROFE) a fin de hacerse escuchar y que alguien les de una respuesta, no solo para seguir con el transporte, también para que no pierdan este servicio que es vital para ellos.

“Los pacientes se van a dializar hasta el 31 de diciembre y serán trasladados hasta el próximo lunes”, enumeró Mario Espeche, titular de CREPRIDIASA, en conversación con el móvil de InformateSalta que se hizo presente en el lugar de la manifestación.

A esto aseveró que al no tener respuestas de Incluir Salud ni del Ministerio de Educación sobre las falencias que enfrentan, están comunicando a los pacientes las razones de la supresión de servicios, por tanto ellos decidieron manifestarse, llegando desde distintos puntos de la provincia. “Quieren salvaguardar sus tratamientos y sus vidas”, recalcó.

Si bien hace tiempo le comunicaron al Ministerio de sus problemas, aseguraron que no tuvieron respuestas. “Tenemos la predisposición de hablar con quién corresponde para garantizar el tratamiento y el traslado de esta población muy vulnerable, que no debería estar pasando por esta situación”, puntualizó Espeche.

“Todos los pacientes están en una situación crítica, si no se dializan, pueden tener problemas serios, hasta pueden perder su vida”

Una de las manifestantes habló con nuestro medio, donde sumó su preocupación en torno al servicio que requiere su hija. “Ella es paciente, sin el traslado no aguantaría un día sin diálisis, nosotros venimos de Orán y rogamos a Dios que se arregle todo, no tuvimos ninguna respuesta hasta ahora”, lamentó.