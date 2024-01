Comenzó la construcción del Hotel Hilton Garden Inn en San Lorenzo Chico

En horas del mediodía, en una particular ceremonia con la presencia de inversores, autoridades, y medios locales, se dio inicio a la obra de construcción del futuro Hilton Garden Inn Salta. El proyecto, ubicado en San Lorenzo Chico, la zona de mayor crecimiento comercial, residencial y corporativo del NOA, tendrá una superficie total de 10.500 m², y proyecta estar terminado a mediados de 2026, marcando el comienzo de una nueva era en la hospitalidad y servicios de clase mundial en la región.

El hotel es un desarrollo de la empresa salteña Proyecto Norte, con financiamiento de inversores locales y extranjeros. La desarrolladora suma así un hotel a sus ya consolidados proyectos de viviendas, urbanizaciones, oficinas y centro comercial en la zona. A su vez, y para facilitar la circulación y presentación del hotel, Proyecto Norte ha construido y parquizado varias rotondas de acceso, y conexión con las vías de circulación existentes. El proyecto del hotel Hilton Garden Inn se hizo con el propio equipo de arquitectos de la empresa, de acuerdo a los requerimientos de la cadena. La primera etapa de la obra estará a cargo de la constructora local RAC.

El Hilton Garden Inn Salta contará con unas 350 plazas distribuidas en 109 habitaciones, siguiendo los estándares de confort, calidad y seguridad característicos de la cadena Hilton. Ofrecerá además un amplio salón para convenciones y eventos, espacios de trabajo y coworking, locales comerciales, gimnasio totalmente equipado, pileta climatizada, restaurante, estacionamiento, y espacio para niños.

“Este hotel va a dar trabajo directo e indirecto a más de 500 personas en su construcción y una vez operativo estimamos más de 100 puestos de trabajo, la mayoría salteños”, precisó Jonás Beccar Varela, director de la firma Proyecto Norte.

“Desde el punto de vista del diseño, el proyecto ofrece un gran atrio central cubierto, de cuádruple altura, en torno al cual se organizan las habitaciones, lo que brindará a los visitantes una sensación de patio abierto, luminoso y con paisajismo interior de primer nivel”, comentó Martín Gutiérrez Montaldi, arquitecto de Proyecto Norte, a cargo del diseño del hotel. “A su vez, está prevista la implementación de numerosas prácticas de gestión ambiental, las cuales, de acuerdo a lo calculado por especialistas, permitirán un ahorro de 43.6 Tn de CO2, equivalente a la plantación de más de 2.300 árboles por año”, agregó.

El gerenciamiento y administración del Hilton Garden Inn Salta estarán a cargo de RENASCENT HOSPITALITY, firma internacional especializada en la industria, quien además es inversora y co-desarrolladora, junto con Proyecto Norte. Al respecto su titular, Scott Sommerville, destacó: “en un hotel de estas características se estima que por cada peso invertido por un turista en el alojamiento, se vuelca hasta una vez y media, es decir $1,5, directamente a la economía local, en servicios tales como restaurantes, regalos, transporte, servicios, etc.”.

El Hilton Garden Inn Salta será el segundo hotel en Salta miembro de una cadena internacional y el primero de la cadena Hilton. La misma, de origen norteamericano, cuenta globalmente con 22 marcas hoteleras, distribuidas en 7.399 hoteles en 124 países, y 173 millones de usuarios en su programa de fidelidad Hilton Honors. En Argentina, Hilton Garden Inn Salta se suma a los 10 hoteles ya operativos y a otros 10 en fase de diseño o construcción. La empresa ha sido elegida además, en noviembre pasado como “No. 1 best place to work in the world”, por la prestigiosa revista Fortune.