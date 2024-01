Desbancando las tragamonedas: ¡Los ocho slots más bizarros que te vas a encontrar en los casinos!

El casino online se convirtió en una de las principales fuentes de entretenimiento y, al igual que en el mundo físico, las máquinas tragamonedas continúan entre las más elegidas por los apostadores.

El éxito de las máquinas tragamonedas radica en la cantidad de premios que puede otorgar a lo largo del día y la paridad de oportunidades para todos los jugadores, ya que todos juegan con las mismas reglas y todos están en condiciones de ganar.

Sin embargo, en el mundo online y gracias a los desarrolladores, los slots aumentaron de manera considerable permitiendo que más y más personas hagan uso del casino bono de bienvenida.

Normalmente, los juegos de máquinas tragamonedas se dividen en tres categorías: con mejoradores de apuestas, con líneas de pago múltiples y con jackpots progresivos.

Repasemos en detalle algunos de los slots de tragamonedas más bizarros para que puedas entretenerte con el casino bono de bienvenida.

Massive Gold

Desarrollado por Snowborn Games, Massive Gold es un tragamonedas que cuenta con cinco carretes, 20 líneas de pago, un retorno para el jugador del 96 por ciento, la variación de este slot es media y la ganancia puede alcanzar hasta los 5.000x.

Massive Gold cuenta con una apariencia de tipo C y características que lo convierten, no sólo en una opción divertida, sino también atrapante para los jugadores tales como refuerzo de oro, símbolos de recolección, un bono de giro gratuito y hasta cuatro niveles para hacerse con el premio más alto.

Rising Reward

Un clásico del casino y en particular de los tragamonedas es Rising Reward: un juego donde las luces y los colores vibrantes aparecen por doquier.

Cinco cilindros con una distribución 3-4-5-4-3 brindan más de 700 formas de ganar. A su vez, cuenta con la opción de activar la rueda de jackpots, juegos gratuitos, multiplicadores y rondas extras que hacen de este juego desarrollado por Games Global en uno de los más atrayentes.

Piggy Bank

Con Piggy Bank la desarrolladora Area Vegas llevó la diversión a otro nivel. Este tragamonedas pinktastic cuenta con tres alcancías con forma de chanchito cada una con su respectivo sendero a la riqueza.

A través de los cinco rodillos, podrás desbloquear tesoros ocultos y recoger monedas que te permitirán desbloquear las distintas alcancías y revelar las riquezas que guardan en su interior.

A su vez, luego de cada giro y la acumulación de monedas se irán desbloqueando distintas funciones de Piggy Bank que responden a la personalidad de cada una de las tres alcancías.

Fishing Bigger Pots of Gold

Para los amantes de lo clásico, Gameburger Studio desarrolló Fishing Bigger Pots of Gold, la secuela del recordado tragamonedas Fishin' Pots of Gold.

Con sus cinco rodillos y 10 líneas de pago, Fishing Bigger Pots of Gold combina, como su nombre lo sugiere, la temática de la pesca, aunque también incorpora duendes en vilo del gran tesoro de monedas.

Sin duda, una opción más que entretenida para quienes deseen divertirse mientras realizan sus respectivas apuestas.

Cash patrol

Para los amantes de la aventura, este tragamonedas es la panacea: autos, dinero, policías y ladrones a quienes hay que capturar para recuperar el botín.

Vertiginoso como su trama, este tragamonedas cuenta con un ritmo acelerado de 5x3 y múltiples características que lo vuelven en una verdadera atracción: colectas de dinero, comodines, colecciones adicionales y ganancias cada vez que la policía se sale con las suyas y logra capturar a los malhechores.

Extra chilli

¿Apasionado por las apuestas picantes? Extra chilli es el tragamonedas indicado. Desarrollado por Big Time Gaming y presentado en comunidad en abril de 2018, dispone de seis carretes más uno horizontal extra para aumentar las chances de ganar. Además, cada símbolo ganador será reemplazado por un símbolo nuevo, por lo que la novedad y la expectativa crece luego de cada giro.

Con 117.649 líneas de pago, Extra chilli ofrece múltiples bonificaciones e, incluso, giros gratis de los cuales se puede salir beneficiado con hasta 24 giros. Con la posibilidad de apostar de manera progresiva a medida que se avanza en la trama del juego, las apuestas se pueden multiplicar hasta 20.000 veces luego de cada giro, volviéndolo uno de los más atrayentes en este sentido.

Cosmic cash

Una aventura intergaláctica te espera de la mano de Cosmic cash, el juego de tragamonedas con un estilo futurista repleto de extraterrestres, blasters y naves espaciales con las que se pueden realizar iguales combinaciones en las 40 líneas de pago que ofrece.

Con carretes de 5x4, los símbolos de efectivo adicionales y los multiplicadores adicionales, los jugadores iniciarán un viaje en el que podrán bonificarse con giros gratis al sacar tres símbolos scatter en el juego base.

Por si fuera poco, las ganancias máximas se pueden multiplicar hasta 2.650 veces luego de cada giro, por lo que la diversión y la expectativa estarán fuera de este planeta.

Joe Exotic

La vida del popular Joe Exotic no sólo llegó a la pantalla grande de la mano del documental de Netflix, sino que también llegó a los juegos de tragamonedas para dotarlos de diversión y excentricidad.

El juego cuenta con cinco carretes, con 20 líneas de pago y con múltiples bonificaciones como el bono Election Time Pick’em y los premios Tiger Bounty que puedan activarse, incluso, en la ronda de bonificación salvaje para multijugadores progresivo.

Si algo caracteriza a Joe Exotic es su codicia y el juego no es para menos, ya que las ganancias se pueden multiplicar hasta 4.117 por giro realizado.

Consideraciones finales

Los juegos de casino online son cada vez más populares entre los fanáticos y atentos a este movimiento, las empresas desarrolladoras están ocupadas en brindar cada vez más opciones para mantener en alto la vara del entretenimiento.

Igualmente, es importante destacar que los juegos compulsivos pueden ser perjudiciales para los jugadores y su entorno, por lo que se recomienda ser responsable con el control del tiempo y de los gastos, como así también brindar ayuda si alguien presenta algún problema a raíz del juego.