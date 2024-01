“No podés ser tan sinvergüenza”, escrachan a una mujer que se robó un celular en una feria

Una mujer que intentó robar un celular en la feria del barrio Solidaridad fue atrapada por los propios feriantes, quienes no dudaron en retenerla y filmarla para escracharla por las redes sociales.

En el video publicado en un grupo de Facebook, se puede ver como la joven es sujetada por una mujer, mientras otra le empieza a recriminar su accionar. “Es una vergüenza, una chica joven, en vez de estar laburando. ¿Cómo vas a hacer eso? La gente que vos ves acá viene porque no le alcanza el bolsillo, no para que vos le chories. No podés ser tan sinvergüenza mujer. Tenes dos brazos, tenes dos piernas, tenes ojos, tenes todo para trabajar”, le dicen.

La mujer se habría robado un celular pero no lo pudieron recuperar porque cuando quedó atrapada por varias mujeres, le dio el teléfono a otro delincuente que salió corriendo y escapó.

Rápidamente hicieron el llamado a la policía e infantería, quienes se hicieron presentes en el lugar y se la llevaron detenida, junto a su cómplice.