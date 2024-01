Fue a cuidar a su abuela con Alzheimer y un primo la violó

El caso surge de la denuncia radicada por la madre de la menor, quien reveló el violento abuso sexual sufrido el 29 de enero del 2023, cuando la adolescente, de 14 años, se encontraba en la casa de su abuela, ubicada en medio de los cerros del paraje El Manzano, en la Quebrada del Toro, Rosario de Lerma.

Según explicó la madre, su hija se había ofrecido a cuidar de su abuela, quien tiene 82 años y vive sola. Y no sólo eso, pues la anciana padece de Alzheimer. La menor había llegado a la vivienda, el 16 de enero y todas las noches, a eso de las 21, solía subir un cerro cercano para poder obtener señal en su teléfono celular y así poder comunicarse con su madre, a quien le reportaba el estado de salud de la abuela.

La noche del 29, la joven repitió la rutina y cuando bajaba del cerro, fue interceptada por un primo, a quien casi ni conocía.

Sobre el acusado, los padres de la menor agregaron que lo conocen desde que era niño, y que nunca imaginaron que podía hacer algo así, pues solía visitarlos y siempre se mostró cariñoso con sus hijos, entre ellos, la víctima.

En la reproducción de su declaración recibida bajo circuito de TV, la menor señaló que regresó a la casa y su primo, fue por detrás con la excusa que era solo para refugiarse del agua. Luego le pidió que le diera una bolsa para guardar su celular para que no se moje.

El pedido, en realidad, era una treta, pues cuando la joven regresó con la bolsa, el sujeto estaba recostado en la cama donde ella dormía. Allí, comenzó con indirectas e insinuaciones. “Yo no sabía qué hacer”, expresó la joven, quien agregó que, de pronto, el agresor “me empezó a besar en la boca y el cuello”.

Según supo InformateSalta, el acusado, entonces, le dijo que esa noche iba a pasar algo entre ellos, pero la menor se opuso a todas sus propuestas. “Le dije no, que no. Como quince veces le dije que no, yo tenía miedo porque me podía contagiar enfermedades o quedarme embarazada”, resaltó.

Pese a sus reiterados “no”, su primo le bajó el pantalón una y otra vez, pues la joven se lo volvía a subir. “Yo tenía miedo que me hiciera algo más, pues mi papá tenía machetes ahí (en la pieza), tenía miedo que me hiciera algo peor”, afirmó.

En esos momentos, el acusado se “sacó el pantalón, me bajó el pantalón hasta la rodilla” y la violó. “Me quede helada, yo no había tenido relaciones antes. Si gritaba nadie me iba a escuchar”. Consumado el abuso, el agresor le subió el pantalón a su víctima, quien temblaba por el daño sufrido, luego le dio un beso en la boca y se marchó.

El relato de la menor fue ratificado por los peritos que declararon luego, los que dieron fe del daño físico y psicológico causado por el imputado. Al dar su veredicto, la jueza coincidió con la acusación esgrimida por la fiscalía, pues concluyó en que la conducta del imputado “implicaron un ultraje severo y sumamente humillante para la víctima”.

El fiscal Rodrigo González Miralpeix, expuso el hecho y las pruebas reunidas contra el imputado, de 22 años, para quien pidió una condena de 7 años por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La pena, sin embargo, fue reducida a 5 por la magistrada al momento de dictar su veredicto.