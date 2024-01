Contó a la maestra que “papá la abusaba”, su mamá dudó y no quiso denunciar

La causa inició el 22 de septiembre de 2022 con la denuncia de la directora de la escuela a la que asiste la víctima. La niña, de 11 años, le había contado a su maestra que su padre abusaba de ella cuando su mamá se iba a estudiar y la dejaba a su cuidado.

Ese día la madre dijo que no radicaría denuncia en ese momento, ya que no quería perjudicar a su pareja con su trabajo en caso que sea mentira lo que decía la niña, sobre todo al enterarse por el examen médico que no había sufrido ningún abuso. Explicó que no entendía por qué su hija había dicho eso cuando él la había criado desde que tenía 3 años.

Luego, el 20 de marzo pasado, en sede de la fiscalía interviniente la mujer prestó declaración testimonial y dijo que a su pareja le impusieron una perimetral, por lo que no puede acercarse a su hija, y agregó que la niña lo extraña y que hasta le había dado una foto suya para que la recuerde.

No obstante ello, la mujer contó que el día en que se enteró de los dichos de la menor le preguntó al hombre por lo sucedido y él no se negó en ningún momento e incluso le dijo que siempre le crea a la niña, que si ella lo decía entonces debe ser verdad. Finalmente agregó que desea que su hija preste declaración para poder aclarar los hechos.

El 12 de abril la niña contó en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que cuando su madre se iba de noche a la escuela él la llamaba a su cama y la tocaba en sus partes íntimas por encima y por debajo de la ropa, y agregó que esto sucedía desde que tenía 5 años.

Durante la audiencia el hombre reconoció haber cometido el delito por el que había sido detenido y acusado, por lo que las partes intervinientes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. En el fallo se le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y finalizada la audiencia recuperó su libertad.

No obstante, deberá fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, y someterse al cuidado del Programa de Inserción Social de Presis y Liberados de la Provincia. Tendrá prohibido ejercer actos de violencia física, psicológica y de cualquier naturaleza en perjuicio de la niña, y tampoco podrá acercarse a ella en un radio de trescientos metros ni contactarla.