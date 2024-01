Comerciantes sobre el paro: "Nos afectó que la Policía cortó calles cuando no correspondía"

El paro general convocado por la CGT se vivió en todas las capitales del país de forma distinta y Salta no fue la excepción. Mientras algunos sectores pararon totalmente, para los comerciantes "gracias a Dios fue un día normal", según dijo Carol Ramos de Comerciantes Unidos en diálogo con InformateSalta.

Pese a esto, "lo que afectó un poco es que la Policía cortó las calles por las manifestaciones cuando no correspondía". Es que, "lejos de hacer cumplir el protocolo anti piquetes los cuidan para que corten tranquilos, transito cortando las calles me parece que no esta bien por que es seguir con lo que estamos hartos".

"La gente tiene que aprender que existe la ley y el orden, no se soluciona haciendo berrinche, el país necesita plata", continuó Ramos que no ocultó su enojo con la manifestación.

A pesar de su molestia con el paro, festejó que "los comercios estuvieron todos abiertos" esto se debe a que "nosotros no paramos porque nuestra forma de sobrevivir es trabajando".