Kike Teruel no aprueba el reencuentro de Los Nocheros y Jorge Rojas

El grupo salteño Los Nocheros y Jorge Rojas, quien integró el conjunto entre 1993 y 2005 para luego iniciar su exitoso camino solista, confluirán por primera vez en un mismo escenario desde entonces cuando en las noches del 16 y 17 de febrero compartan "El Encuentro" en el Complejo Quilay de Anisacate.

La noticia generó gran ilusión en los seguidores de ambos, y en los propios artistas, quienes compartieron en sus redes sociales las imágenes de una reciente reunión, adonde se ve a Jorge estrechando en fuertes abrazos a sus excompañeros de grupo. Sin embargo, quien no aplaude este reencuentro es el también exNochero, Kike Teruel, quien el año pasado decidió dar un paso al costado en su carrera junto al conjunto salteño.

Remarcando sus diferencias con Jorge Rojas, Teruel aseguró que no tiene entre sus prioridades volver a verse con su excompañero. "Yo no me voy a reencontrar con él, lo dije siempre, yo no cambié. Estoy bien, estoy feliz con mis hermanos del canto y de la vida. Estoy bárbaro con todos, pero reencuentro con él no creo jamás".

Esto tuvo que ver con la intempestiva salida de Rojas de la banda, en el año 2005, lo que llevó a Teruel a mantener un fuerte enojo. "Reencuentro no, él no se fue bien, él se fue solo. Nadie lo echó. Él no fue sincero en la ida, no tiene por qué haber reencuentro. Él está bien con su vida y yo con la mía", aseguró.

Años atrás, en el marco de los 20 años de Soledad Pastorutti en Cosquín, Kike había dicho: "Yo no aprovecho la situación, ni antes ni ahora. No tengo idea de su vida, lo dije cuando él la pegó, cuando andábamos bien. Lo respeté siempre muchísimo como un gran compañero y lo respeto como uno de los mejores cantores de la música popular de Argentina".

No obstante, para Teruel hubo situaciones en el medio del alejamiento de Rojas, que para él son imperdonables. "Podés pasar cosas lindas, pero cuando hay algo que rompe, rompe. Sé que con Rubén (Ehizaguirre) son amigos desde siempre. Le apuntó mal, esto es como un equipo de fútbol. Todos creen que soy yo el más lento del equipo y me apuntaron a mí. En su momento le hizo mucho daño a mi familia. Nosotros cantamos, era muy estúpido apuntar a alguien y hacerle creer a la gente que hubo problemas. Nunca en la vida tuve un problema con Rojas, y sé que él conmigo tampoco", manifestó.

Aclarando que no se trata de problemas personales, Kike Teruel sentenció sobre Jorge Rojas: "Una cosa es hablar de Nocheros, y otra de los dos. Nunca en la vida tuve problemas con él, pero tampoco me va que hablen al pedo de mí. Hubo un tiempo que me la fumé, que me hacía el tonto, pero ahora aprendí a decir lo que siento y la verdad de las cosas como son. Hay mucho más que contar que no voy a contar jamás. Él no se fue bien, yo nunca tuve un problema con él ni él conmigo. Fuimos grandes compañeros de grupo, no te digo grandes amigos, pero sí hemos compartido muchas cosas con la familia. Pero que volvamos, no".

Por estos días, Jorge Rojas estuvo atravesando una situación de salud que le demandará un largo tratamiento. Fue diagnosticado con Litiasis Uretral Izquierdo, una condición causada por la formación de cálculos en los riñones. Pero la salud de su excompañero de grupo, no estuvo en el foco de las declaraciones de Kike Teruel.

Por lo que dejaron ver Los Nocheros y Rojas en las imágenes que trascendieron de su reencuentro, hubo charlas, risas y también ensayo.