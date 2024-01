Con un palo, le pegó a los que usaban su terreno para orinar en el carnaval

En medio de las festividades del carnaval que están desarrollándose a lo largo y ancho de Salta, en las últimas horas se volvió viral un video, protagonizado por una vecina quien, blandiendo un palo, arremete contra personas que quieren usar un terreno como baño, evitando que ensucien su propiedad con “regalitos”.

¿Qué fue lo que ocurrió? El medio Radio Impacto de Cafayate compartió un video filmado este fin de semana en la localidad de San Carlos, al sur provincial, donde cientos de personas disfrutaron del desentierro del carnaval, de la música, de la pintura y la alegría de la actividad.

Quien no disfrutó del desentierro fue una vecina, pues se cansó que mucho de los asistentes usaran un terreno de su propiedad como baño. Harta de la suciedad que le causan, es que quiso evitar que sigan ensuciándolo pegando con un palo a quienes se animaban.

En el video en cuestión, se observa cómo un hombre se pone a orinar entre una esquina y una reja, para que no lo vean. Quien sí lo vio fue la dueña quien, con un palo de importantes dimensiones, le pega al hombre quien intenta seguir orinando y luego, por los golpes, se retira a paso apresurado.

Los comentarios no tardaron en llegar con las opiniones del caso. “Es divertido mientras no le pase a uno. Ensucian por todos lados”; “Vergüenza a lo que tuvo que llegar la señora”; “Lo que tiene de malo que orinan en cualquier lado y cuando ya están borrachos”; “Muy bien señora”; fueron algunas de las expresiones.