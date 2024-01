De no pasar nada raro, mañana asume Gustavo Klix como presidente de Juventud Antoniana

Mañana será el día decisivo en el Centro Juventud Antoniana ya que si todo se sale como se espera en la asamblea, Gustavo Klix asumirá como nuevo presidente del Antoniano remplazando Javier Russo por los próximos dos años. En diálogo con Equipo 10, Radio 101.5 el candidato habló de cómo se dilató las elecciones y sobre la posible impugnación de la asamblea.

Klix que ya presidio el Antoniano en el 2019 hasta el 2021 contó que está dado todo para que se dé el recambio de autoridades el miércoles y asumir la presidencia y aclaró que si los balances no están se pedirán una prórroga. Por otro lado, afirmó: “No hay justificación ni jurídica ni legal de que no permita que se haga la asamblea. Me hubiese encantado que haya otras listas pata que el socio decida y esto es un manotazo de ahogado de algunos".

En cuanto a las primeras directivas que va tomar cunado asuma como presidente del club de Lerma y San Luis será formar el equipo para el próximo Torneo Federal A que se aproxima: “Tenemos un par de opciones de cuerpo técnico, si tengo una preferencia, pero lo estamos trabajando. Al igual que jugadores". Además anticipó que el Buitre Espeche va cumplir su lugar en esta nueva dirigencia.

Por ultimo declaró: “No me dan las horas para resolver todos los problemas que tiene el club. Pero voy a seguir trabajando hasta verlo de pie y sin dudas estoy loco para alterar mi vida de nuevo pero lo hago por el amor al club. Tengo el objetivo de poner de nuevo a Juventud en un lugar de orgullo".