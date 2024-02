Solo en diciembre, Javier Milei recortó más de 44 mil empleados públicos

Los cambios en la administración nacional que está realizando la gestión del presidente Javier Milei ya se notan en cuanto a la cantidad de organismos y empresas del Estado, así como en la de empleados públicos que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el primer mes de Gobierno de La Libertad Avanza.

El miércoles por la tarde el INDEC dio a conocer el informe de Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades correspondiente a diciembre, luego de que el nuevo gobierno asumiera el día 10 de ese mes. El reporte, desde el año 2022 y por decisión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, da cuenta de la cantidad de personal de planta o terciarizado que tiene cada organismo del Estado Nacional, y sus empresas y sociedades controladas.

En el último mes completo de la gestión de Alberto Fernández, se habían informado 317.345 empleados, de los cuales 276.896 eran de planta permanente o transitoria, 8.807 personal fuera de convenio y 31.642 contratados. En el primer mes de Javier Milei, la cantidad de empleados públicos que informó el INDEC descendió a 273.083 personas. Es un recorte de 44.262 empleados en el Estado, o del 13,9% en un mes.

También es notorio que la cantidad de entidades que deben informar sus colaboradores pasó de 150 a 138, y se debe mencionar que de esas 44.262 personas muchas no son bajas de empleo público sino que hay importantes organismos que debían reportar al INDEC su nómina y hasta ahora no lo han hecho, dando cuenta de algunos emplados que no se dieron de baja.

Vale la pena recordar que la reducción de la estructura del Estado y de su participación en el mercado fue promesa de campaña de Javier Milei y es una de las bases de la ideología libertaria que representa La Libertad Avanza.

¿Dónde se recortaron empleados públicos?

Al analizar los números se denota que los empleados de planta permanente o transitoria informados para diciembre de 202 fueron 231.176, o 45.720 menos que en noviembre. El recorte en ese caso fue del 16,5%. En tanto que el personal fuera de convenio totalizó en diciembre solo 8.171 personas, una baja de 636 puestos o 7,2% menos.

Al hablar del índice "otros" o personas contratadas, no de planta en el Estado, se nota que fue el espacio en donde se sumaron nuevos talentos, que en diciembre fueron 33.736, lo que es decir, 2.094 personas más que en noviembre.

Esto se dio incluso pese a la decisión del gobierno libertario de no renovar los contratos de empleados que hubiesen sido contratados en el último año de la gestión de Alberto Fernández más allá del 31 de diciembre del año pasado y someter a los demás contratos a una revisión en los siguientes 90 días.

Javier Milei efectivizó la medida mediante el Decreto 84/2023 sobre la contratación de personas humanas para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales. Mediante ese decreto se redujeron 7.000 puestos contratados en el Estado.

Esto indica que en el informe de Dotación de personal del Estado y sociedades y empresas controladas esos cambios se deberían notar una vez que se de a conocer el reporte con la cantidad de empleados públicos en enero. Asimismo, es probable que al cumplirse los mencionados 90 días no se renueven algunos de los contratos que siguieron vigentes, y este número en el apartado "Otros" del reporte del INDEC se siga reduciendo.

Qué ministerios redujeron personal

Al pasar de 18 a 10 ministerios finalmente en la actual administración, y al haberse reestructurado tantas áreas que se eliminaron o se convirtieron en secretarías, es complejo dar una idea de qué ocurrió con los empleados de lo que se conoce como administración centralizada, que incluye también a la Presidencia y la Jefatura de Gabinete.

Pero se puede comparar que en general, la administración pública nacional pasó de tener 220.922 empleados en noviembre a 187.920 en diciembre. Allí se recortaron más de 33.000 puestos de trabajo en el Estado.

La mayoría de las bajas se dieron en lo que se refiere como administración pública descentralizada, que son las unidades organizativas con autonomía funcional, capacidad de disposición de patrimonio propio o personería jurídica propia. Entre ellas están la AFIP, la Anses, el Conicet, hasta la Biblioteca Pública Nacional.

En los casos en los que se puede dar una comparación con la anterior gestión se denota que en la Jefatura de Ministros se dieron de baja algunas posiciones. Eran 3.330 personas informadas en noviembre y fueron 3.057 en diciembre.

El Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo asumió muchas áreas de la gestión anterior y en diciembre reportó 8.623 empleados, a los que habrá que sumar los 3.288 del área de Infraestructura, que recientemente quedaron bajo su ala. Otra de las carteras que condensó varias áreas de la gestión anterior es el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, pero no informó aún la nómina que tenía en diciembre.

Y en lo que se refiere a las empresas y sociedades controladas por el Estado, la cantidad de empleados pasó de 96.423 en noviembre a 85.163 en diciembre. Es una reducción de 11.260 personas o del 11,6 por ciento.

En resumen, las medidas ejecutadas hasta el momento por el gobierno nacional vienen reduciendo la cantidad de empleados públicos y organismos del Estado o que dependen de éste, como fue prometido durante la campaña. Con la revisión de contratos es probable que, si no se genera el habitual nombramiento masivo de funcionarios que suele ocurrir con cada recambio de Gobierno, se siga achicando la cantidad de puestos en el sector público nacional. /Yahoo