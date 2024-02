Ley Ómnibus: Orozco lapidaria, aseguró que trabajará para tener un Estado transparente

En medio de desorden, gritos y faltas de respeto, la diputada Emilia Orozco, tomó la palabra en el segundo día de tratamiento de la Ley Ómnibus y fue lapidaria. Citando al presidente Nayib Bukele, “la plata alcanza cuando no se la roban”, reafirmó su compromiso para trabajar por un Estado transparente, eficiente y austero.

Inició su turno de hablar con duras palabras, tras el desorden que reina en el debate, “siento vergüenza ajena, he trabajado duro para llegar a esta banca porque entiendo que desde acá se hace la verdadera transformación y no soy hija de nadie, vengo de muy abajo”.

“No estaríamos hablando de una reforma de esta magnitud si ustedes no nos hubieran heredado un país sumergido en la pobreza”, dijo para luego comenzar a enumerar algunos de los hechos de corrupción del país.

“Voy a hablar de una cuestión que desde ese sector no pueden mencionar (haciendo referencia a la oposición), la palabra corrupción, porque voy a acompañar no sólo esta ley, sino todas las que mande el ejecutivo y en todas las que trabajemos porque es para terminar con los curros de un sector nos han fundido y les voy a refrescar la memoria porque parece que parece que tienen memoria selectiva, a corto plazo, amnesia, no lo sé”.

Enumeró la causa de la muerte de Nisman, Isaurralde, la causa de los cuadernos, sobreprecios, los bolsos de López, Aníbal Fernández y la efedrina, La causa Hotesur y Los Sauces, pero “el mayor hecho de corrupción está en la obra pública, qué casualidad que algunos llegaron muy austeros y lo primero que hicieron es fundarse una empresa”.