Motociclista herido sobre Av. Tavella, los semáforos sin funcionar

Antes de las 9 de de la mañana un fuerte siniestro se registró en la intersección de avenida Tavella y Avenida Ragone.

Según se pudo conocer el motociclista circulaba por Tavella mientras la conductora del vehículo lo hacía por Ragone, sin semáforos debido a la tormenta en la madrugada del martes, ambos pasaron y se produjo la colisión.

Tras el impacto el motociclista quedó desmayado en el lugar por el golpe, a pesar de tener casco. Fue derivado en ambulancia hacia el hospital San Bernardo con politraumatismo.

En tanto la conductora del rodado de mayor porte resultó ilesa y dijo por Multivisión "Estaba cruzando por Ragone y el motociclista venía por Tavella. No hay semáforos desde anoche. Él no frenó, yo tenía una camioneta al lado, la camioneta frenó porque vio que venía rápido, estábamos arrancando. Si llevaba el casco puesto, no lo tenía bien puesto porque abajo quedó sin casco".