El tormento de una mujer en Tartagal, le roban y queman su casa a diario: "No tengo nada"

Un caso de extrema violencia vive una joven mamá junto a sus hijos y un nieto en manos de casi todos sus vecinos que incendian a diario su vivienda en B° San Ramón, arrojan piedras, roban y hostigan pasando por la casa durante todo el día, hasta le cortaron la luz.

Llorando y desesperada, la joven mamá contó que desde hace un tiempo, tras haber comprado el Terreno donde convive con su madre y una hermana sufre constantes hechos de violencia que ponen en peligro a toda su familia, incluso uno de sus hijos que tiene una discapacidad.

En estos momentos la mujer y su familia no tienen alimentos ni cómo comprarlo, como así también ropa, útiles escolares y todo lo que este al alcance.

"Llevamos un mes del problema. Nunca entendimos ¿por qué tanta violencia? con nosotros. Sigue tirando piedras, fuego, robos. Ya no es vida para nosotros, tenemos que estar viviendo como indigentes, no esta dejando sin nada. Tengo una nena con hidrocefalia y esta sufriendo autismo ahora. En la noche se despierta y no tenemos vida. Se despiertan asustados. No podemos dormir".

La mujer, cansada, dijo: "todos los días pienso que va ser mejor pero seguimos en la misma. Entran los delincuentes como dueños de casa. Me están haciendo daño y a mis hijos más que nada" Reprochó la falta de respuesta de la Jueza que tomó su caso con todas las denuncias y las desestimó "Va quedar a cargo de ella porque si le llega a pasar a mis hijo, llegan a morir quemados, la hago responsable a ella, desestima como que todo es mentira".

Duermen en sillas porque le quemaron todo

Entre lágrimas la mujer contó que producto de los incendios diarios que sufre, entre tantas otras agresiones, hoy junto a sus hijos duermen en sillas "Todo quemado, eso me duele, trabajé en la finca de 6 a dos de la tarde para darle lo mejor a mis hijos. Ahora entro a la casa y no tengo nada. La plata que tenía para los útiles me la robaron, me robaron celulares" concluyó por Activa2.

Incluso la mujer contó que no esta llevando a su hija a fisioterapia para cuidar su hogar y lo poco que le queda.

Pedido de ayuda a la comunidad

A quienes quieran ayudar a esta familia pueden donar ropa, alimentos, útiles, calzados y pañales para tres varones, una adolescente y un bebé. Deben hacerlo llegar hasta el canal Videotar Noticias. Numeros de calzados 34,37 y 38.

El canal de televisión se encuentra en Tartagal en calle Güemes 148 también pueden contactarse al 03873 306872.