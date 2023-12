Acosan a mujeres desde una obra pública en Tartagal "Tiene miedo que le hagan algo"

Vecinos de Tartagal se mostraron indignados por la situación de acoso por la mayoría de los obreros de un Camping o complejo habitacional que se realiza frente al B° Santa María II.

El esposo de una de las mujeres que sufre el acoso decidió hablar en busca de una respuesta: "Hace 3 meses estoy saliendo con mi señora de casa y uno de los obreros se desubicó con mi ella sin darse cuenta que yo estaba en el auto, le decía obscenidades. Me bajé y fui a decirle por qué se desubica, otros de adentro le decían que me pegue, me fui y cuando vuelvo entro y el muchacho que se desubicó vino por atrás mío y me agredió, le partí la boca, tuve que salir porque se me venían todos".

Asegura que el encargado de la obra está al tanto y nunca hizo nada. "Esa vez que ingresé envés de preguntarme como estaba mi señora me dijo que qué hacía ahí, que yo no puedo entrar a la obra", subrayó.

El hombre contó que su esposa no es la única víctima de acoso por parte de la mayoría de los Obreros del lugar sino que también acosan a vecinas. "El vecino de acá del lado, tampoco puede salir su señora. El otro día salgo de casa, sale mi vecina en moto y todos los obreros mirando, sentados, se pone incomoda. Mi hija que tiene 6 años tuvo que escuchar cuando inició la obra que los sujetos le decían 'mi amor vení, me hago cargo'", afirmó.

Cuestionó el hecho de que el arquitecto de la obra es una mujer y hasta ahora no hizo nada. No sabes si realmente el encargado la puso sobre aviso de sus reclamos.

"Es imposible convivir"

"Mi esposa tiene que esperar que yo venga para ir a comprar. Dijeron que me andaban buscando para golpearme, no puedo estar todos los días peleando. Queremos vivir tranquilo. Si sale a correr o caminar tiene que salir antes que lleguen, tiene miedo que le hagan algo, siente miedo de salir de la casa, que la encuentre por el camino", concluyó por Videotar Noticias.