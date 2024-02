La defensoría del Pueblo también tomaría medidas si se elimina el subsidio al transporte

Después de que salga el rumor en las últimas horas que el Gobierno Nacional eliminaría el subsidio del transporte a las provincias del interior, se generó un gran revuelo y Salta no es la excepción. En el noticiero de Multivisión entrevistaron al Defensor del Pueblo, Carlos Núñez Burgos para que cuenten las medidas que tomará en la provincia en caso de que salga el decreto final.

“Nosotros en principio nos anoticiamos por los medios de comunicación de la intención del gobierno nacional de eliminar el fondo compensador que serían los subsidios de transporte público que recibe el interior del país”.

Después por otra parte aclaró como es la división de los subsidios hasta el momento en el transporte público de la provincia: “Hay una resolución por la autoridad del transporte que es la que garantiza la distribución de este sistema, recordemos que este subsidio es mucho menor que el aporte provincial ya que sería un aporte de 60% por parte de la provincia, 20% de nación y el resto el aporte de los usuarios que usamos el transporte público”.

“A pesar que esta parte no sea la más sustanciosa del financiamiento no se puede hacer una discriminación que en el AMBA se mantenga los subsidios y para el interior no ya que todos tienen los mismos derechos. En caso de que se haga oficial la resolución y a partir de ahí realizaremos medidas precautorias y administrativas que son las principales”.