Milei en guerra con los gobernadores, "no nos importa pagar el costo político"

El presidente de la Nación, Javier Milei, quien continua de gira por Italia justificó a través de redes sociales y con un texto titulado "Cambio de reglas", su decisión de darle la espalda a las provincias en lo que la oposición tacho de una venganza por el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso.

"No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre". afirmó luego de los recortes en los fondos discrecionales como el Transporte y el Incentivo Docente.

Haciéndose eco del enojo de los gobernadores e intendentes del interior, el libertario indicó que "lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta".

“Dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos”, justificó ante las listas negras que se viralizaron en redes sociales tildando de "traidores" a algunos legisladores como Carolina Piparo.

“Durante muchos años hubo en Argentina un grupo de políticos que dice representar la moderación, el diálogo, el consenso y la sensatez, que lo único que hacen es garantizar el statu quo a cambio de negocios personales. Todo eso se acabó con nosotros", continuó.

“No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”, finalizó.