Joven grave por un disparo en la boca: "La bala está alojada en la médula, no tiene salida"

Tras el terrible hecho, donde un joven de 22 años resultó con una balazo en su boca, que lo tiene en grave estado de salud en el hospital de Tartagal, habló la familia sobre lo que sabe y pidió ayuda, tanto para la compra de insumos como así también para conseguir el traslado del joven hacia Orán o Salta.

Leonel hermano del joven contó: "Tuvieron una discusión con su novia y la novia dice que agarró y dijo que se iba a matar y se pegó un tiro en la boca y hasta ahí no sabemos más. Eran novios, se vivían peleando, todas las veces lo mismo. Ahora llegó a esto, esto pasó hoy a las 4 o 5 de la mañana en Misión Cherenta, donde vive la novia".

Consultado respecto a la tenencia o portación de armas de su hermano, el hombre dijo que desconocer. "No sabemos, porque la policía fue a la casa de ella no encontró el arma y no pudimos dar con que se pegó porque no hay arma. La novia nos dio una versión luego nos dio otra versión y luego otra versión. Ella nos dijo que se dio el tiro en su casa y salió corriendo y cayó a cinco cuadras en la escuela de Cherenta. Fui a ver porque ella me dijo que había sangre en la vereda pero no había nada" además agregó que no quisieron recibirle la denuncia.

Respecto a la salud de Leonel, remarcó que su estado es muy grave y que desde el nosocomio aseguraron que no lo podían trasladar hasta este miércoles 14 de febrero posiblemente.

"Esta muy grave, que no hay traslado, no lo pueden trasladar hasta el día miércoles que recién vuelve el Gerente del hospital, algo así me dijo. Está estabilizado, está con calmantes, no hay ambulancias ni cómo derivarlo ni a Salta ni a Orán, que esperemos hasta el miércoles. Queremos que alguien nos ayude", agregó.

Especificó que tiene la bala "alojada en la médula, no tiene salida. En la radiografía sale como dos disparos pero el doctor me dijo que puede ser el reflejo de los rayos X. Queremos una buena noticia, que lo vana trasladar a Salta u Orán, si llega pasar más, mi hermano fallece", dijo por Videotar Noticias.