El Ministerio de Educación confirmó que la reunión por paritarias docentes será mañana

InformateSalta dialogó en exclusiva con la actual Ministra de Educación, Cristina Fiore sobre diferentes aspectos que está viviendo la educación en la provincia y en particular como se preparan con la vuelta a clases que será en dos semanas y todavía no hubo reunión formal de paritarias con los docentes para este año lectivo.

Habló sobre la fecha que se estableció para definir las paritarias de los docentes: “Nosotros citamos a una reunión de paritarias el viernes 16 de febrero y hubo una reunión del área de economía de provincia con el área de economía de nación para poder ver si se despejan algunos interrogantes y a partir de ahí apostar al trabajo conjunto para que el salario de los docentes sufra lo menos posible”.

En cuanto se le consultó de si el Gobierno de Salta se podría hacer cargo del pago del incentivo docente: “Me parece que es muy complejo, provincia paga el incentivo docente esperando la transferencia desde nación entonces de repente tienen que recalcular un montón de cosas y es muy complicado que asuma un compromiso de esa naturaleza porque es el incentivo docente, el plan fines, infraestructura y un montón de cosas”.

“Por eso hay que ver cuál es el resultado de la reunión de parte de la economía de la provincia con nación, nosotros el compromiso de pelear en distintas instancias por los fondos que le corresponden a la provincia por parte de la Nación”.

“Nosotros tenemos un buen dialogo, estuvimos conversando informalmente y una cosa que me gustó mucho de los gremios y sindicatos no solamente ellos plantearon la cuestión salarial sino también cuestiones pedagogas que les preocupa es decir plantearon la preocupación por la alfabetización inicial, Educación financiera, la ley Micaela, la mediación en la escuela y eso me encanta porque también tienen preocupaciones que son en común, hay que conversar sobre lo económico, pero también hablar sobre esto y hay algunas leyes que quieren que se modifiquen”.