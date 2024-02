Fiore: “El enojo del presidente no puede traducirse en el detrimento del salario docente”

InformateSalta dialogó con la Ministra de Educación, Cristina Fiore, sobre diferentes aspectos que está viviendo la cartera en la provincia tras las medidas que tomó el gobierno nacional, como el incentivo docente y a su vez la preparación con la vuelta a clases que será en dos semanas y todavía no hubo reunión formal de paritarias con los docentes.

Con respecto al incentivo docente y a la incertidumbre de qué va pasar con esos fondos dijo que: “La incertidumbre es lo más grave porque la semana pasada tuvimos en el Concejo Federal con todos los ministros de educación de todo el país y casualmente nos encontramos con que no se ha transferido los fondos a las provincias para el incentivo docente y además hay una incertidumbre de qué va pasar con ellos”.

Agregó que todavía se desconoce el motivo por el cual no se transfirió la plata: “El Secretario de Educación quiere poner el eje en la alfabetización inicial algo que nos parece perfecto a todos porque el eje del Ministerio de Educación tiene que ser los chicos, pero lo cierto que el hizo todos los tramites, pero desde Hacienda no liberaron el pago, entonces esa situación y la incertidumbre de que si lo van o no a liberar”

Fiore afirmó que este hecho los pone en una situación incómoda porque se tienen que reunir con los gremios y sindicatos, pero hay un interrogante con el incentivo docente, el plan fines y todo lo vinculado con la educación que incide en el presupuesto provincial.

Por último cargó contra el presidente Javier Milei: “La preocupación es la actitud del Presidente de la Nación cunado no le salió la Ley Ómnibus como él quería en una serie de vendetta con los gobernadores les cortó el subsidio al transporte y a mí me parece que el enojo del presidente porque no le sale la ley como a él quiere no se puede traducir en el detrimento del salario del docente, teniendo en cuenta que el incentivo docente ha sido una conquista después de 33 meses en la época de Menem”.