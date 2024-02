Gustavo Sáenz inaugura la Circunvalación Noroeste: "Es la obra más grande de los últimos 20 años"

El gobernador Gustavo Sáenz inauguró oficialmente la obra de Circunvalación Noroeste, tras dos años de trabajo ininterrumpidos, destacó además que es un proyecto que fue realizado con fondos propios. “Es un día histórico una obra emblemática, pedida, soñada y me gusta cumplir sueños”.

“Hoy estamos aquí, y sin temor a equivocarme, es la obra más grande de los últimos 20 años, y la hicieron dos empresas salteñas, Moncho y Medina, celebramos esta gran obra que seguramente la recordarán en el tiempo, las obras quedan, los hombres se van”, destacó.

Ante los presentes dijo una y otra vez que fue realizada con fondos propios, “fondos de los salteños, no nos detuvo la pandemia, la crisis económica, no nos detuvo la guerra, la sequía somos una de las pocas provincias con equilibrio fiscal, quiere decir que no gastamos más de lo que nos ingresa y eso también debe reconocerse y valorarse”.

Luego aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al presidente y todo su gabinete: “Que orgullo que los salteños puedan decirle a aquellos que tienen una visión centralista que podemos nosotros también con nuestros recursos, cuando son bien utilizados, y que la obra pública cuando es para dignificar, a los salteños en este caso y con empresas que demuestran transparencia, honorabilidad y trabajo, son muy bienvenidos”.

“Le quiero decir a aquellos que piensan que la argentina comienza y termina en la General Paz que hay un norte que le dio la posibilidad, que hay gauchos que dejaron su sangre y su vida para que esta patria sea libre, soberana pero sobre todo justa y federal y vamos a pelear por los derechos de los salteños”.

“No es culpa de nosotros vivir a 1600 kilómetros de la Capital Federal, aquí nacimos y orgullosos de este suelo y de este cielo que nos ilumina. Aquí empezó la patria, desde aquí no les permitimos a los realistas que ingresen y que se hagan cargo del poder central y no nos vamos a arrodillar ante nadie, nunca, solo ante Dios, El Señor y la Virgen del Milagro”.

Luego haciendo referencia a los dichos por la caída de la ley ómnibus, aseguró que “acá no hay traidores ni mentirosos, acá lo que hay son hombres de bien que están pagando las consecuencias de muchos que se enriquecieron y se llevaron la plata a otro lado, persíganlos a ellos, porque acá los que la están pasando mal son los jubilados, que son gente de bien, que hoy están pagando este ajuste”.

“Señor presidente, tiene la oportunidad histórica de que haya argentinos iguales y con las mismas oportunidades, no argentinos de primera y de segunda. No es justo porque todo este ajuste se traslada a la gente”.

Finalmente se refirió a la quita de subsidios al transporte y al incentivo docente. “Vamos a defender a los maestros y su lucha porque el fondo de incentivo docente fue una lucha de ellos que empezó hace muchos años”.